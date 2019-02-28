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Исследование: Спортивную активность понижает брак и повышает высокий доход

Исследование экономистов из НИУ ВШЭ показало, что спортивную активность россиян понижает брак и повышает высокий доход. Опрос проводился среди молодых женщин и мужчин 15-24 лет.
Исследование: Спортивную активность понижает брак и повышает высокий доход

Масштабный мониторинг с 2000 по 2016 год показал, что 62 процента российской молодёжи отдали предпочтение активному образу жизни, включающему спорт и фитнес. 49 процентов женщин из указанной возрастной категории прибегают к физическим нагрузкам, для мужчин эта цифра составляет 62 процента. С 2000 года показатели выросли в 1,6 и 1,4 раза соответственно.

Чем выше доход респондента, тем охотней он посещал спортзал. Финансовый фактор повышает тягу к фитнесу в 1,4 раза для женщин и в 1,2 раза для представителей сильного пола. Люди с высшим образованием отводят время на тренировки на 20 процентов чаще, чем со средним.

Положительное влияние оказывает и доступ к спортивным сооружениям, инфраструктуре и тренажёрам. При этом снижают свою активность россияне, вступившие в брак. Семейные люди прибегают к физическим нагрузкам в 2 раза реже.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:28

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