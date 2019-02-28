Исследование: Спортивную активность понижает брак и повышает высокий доход





Масштабный мониторинг с 2000 по 2016 год показал, что 62 процента российской молодёжи отдали предпочтение активному образу жизни, включающему спорт и фитнес. 49 процентов женщин из указанной возрастной категории прибегают к физическим нагрузкам, для мужчин эта цифра составляет 62 процента. С 2000 года показатели выросли в 1,6 и 1,4 раза соответственно.Чем выше доход респондента, тем охотней он посещал спортзал. Финансовый фактор повышает тягу к фитнесу в 1,4 раза для женщин и в 1,2 раза для представителей сильного пола. Люди с высшим образованием отводят время на тренировки на 20 процентов чаще, чем со средним.Положительное влияние оказывает и доступ к спортивным сооружениям, инфраструктуре и тренажёрам. При этом снижают свою активность россияне, вступившие в брак. Семейные люди прибегают к физическим нагрузкам в 2 раза реже.