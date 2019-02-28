Руководство «Дома-2» "подставило" с работой Иосифа Оганесяна





Не секрет, что уже на протяжении нескольких недель Иосиф пытается отыскать вне Поляны достойную работу, которая не только будет приносить ему хороших заработок, но и доставлять удовольствие. Впрочем, это не мешает жене Оганесяна вовсю «пилить» мужа, то и дело заявляя, что он просто обязан приносить в семью деньги.По мнению Александры, Иосиф, невзирая на то, что ему через 3 года исполнится 30 лет, все еще «летает в облаках» и надеется, что большие деньги просто «упадут» ему на голову.И вот на днях Оганесян поспешил прихвастнуть, что ему поступило очень заманчивое предложение, которое может принести очень хорошие деньги. Только вот для этого Иосифу нужно было выехать за Периметр, где пройдут генеральные съемки.Каким же удивлением для участника реалити-шоу «Дом-2» стало узнать, что руководство запретило выпускать его с Поляны. В результате работа, на которую Оганесян так рассчитывал, «сорвалась».На данный момент в социальных сетях ходят слухи, что Иосифа и Александру очень разозлили действия администрации проекта, поэтому они намерены покинуть шоу в ближайшие дни.