Евгений Петросян изнуряет себя тренировками для поддержки прекрасной физической формы
Евгений Петросян недавно рассказал поклонникам в Instagram, какие усилия ему приходится делать, чтобы поддерживать прекрасную физическую форму. Российский сатирик показал на видео пять упражнений из тридцати, совершаемых на каждой тренировке.
Евгений Петросян, несмотря на свой возраст, очень энергичный и физически активный артист, который в спортзале может дать фору и молодым звездам. В личном микроблоге Instagram популярный юморист продемонстрировал на ролике, как он занимается на тренажерах. Звезда отметил в комментарии, что поклонники смогли увидеть лишь часть его комплекса, а именно пять упражнений из тридцати. По словам знаменитости, такое количество занятий он может делать на каждой тренировке. Судя по кадрам, Евгений Ваганович дает нагрузку различным группам мышц тела.
Многочисленные фанаты и любители творчества Петросяна не могли пройти мимо такой «активной» публикации, восхищаясь спортивными способностями кумира. Подписчики писали в комментариях, что артист помолодел и теперь выглядит ещё восхитительней. Некоторые иронизировали: «К бою с Хабибом готовитесь», «Ждем «Терминатор» с вашим участием».
По мнению поклонников, такие «спортивные» перемены в жизни юмориста связаны с влиянием на него 29-летней Татьяны Брухуновой, с которой, согласно слухам, сатирик сейчас вместе отдыхает на одном из курортов.
Евгений Петросян, несмотря на свой возраст, очень энергичный и физически активный артист, который в спортзале может дать фору и молодым звездам. В личном микроблоге Instagram популярный юморист продемонстрировал на ролике, как он занимается на тренажерах. Звезда отметил в комментарии, что поклонники смогли увидеть лишь часть его комплекса, а именно пять упражнений из тридцати. По словам знаменитости, такое количество занятий он может делать на каждой тренировке. Судя по кадрам, Евгений Ваганович дает нагрузку различным группам мышц тела.
Многочисленные фанаты и любители творчества Петросяна не могли пройти мимо такой «активной» публикации, восхищаясь спортивными способностями кумира. Подписчики писали в комментариях, что артист помолодел и теперь выглядит ещё восхитительней. Некоторые иронизировали: «К бою с Хабибом готовитесь», «Ждем «Терминатор» с вашим участием».
По мнению поклонников, такие «спортивные» перемены в жизни юмориста связаны с влиянием на него 29-летней Татьяны Брухуновой, с которой, согласно слухам, сатирик сейчас вместе отдыхает на одном из курортов.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:18