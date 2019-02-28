АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые разрешили “заедать” стресс сладостями
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Евгений Петросян изнуряет себя тренировками для поддержки прекрасной физической формы

Евгений Петросян недавно рассказал поклонникам в Instagram, какие усилия ему приходится делать, чтобы поддерживать прекрасную физическую форму. Российский сатирик показал на видео пять упражнений из тридцати, совершаемых на каждой тренировке.

Евгений Петросян изнуряет себя тренировками для поддержки прекрасной физической формы

Евгений Петросян, несмотря на свой возраст, очень энергичный и физически активный артист, который в спортзале может дать фору и молодым звездам. В личном микроблоге Instagram популярный юморист продемонстрировал на ролике, как он занимается на тренажерах. Звезда отметил в комментарии, что поклонники смогли увидеть лишь часть его комплекса, а именно пять упражнений из тридцати. По словам знаменитости, такое количество занятий он может делать на каждой тренировке. Судя по кадрам, Евгений Ваганович дает нагрузку различным группам мышц тела.

Многочисленные фанаты и любители творчества Петросяна не могли пройти мимо такой «активной» публикации, восхищаясь спортивными способностями кумира. Подписчики писали в комментариях, что артист помолодел и теперь выглядит ещё восхитительней. Некоторые иронизировали: «К бою с Хабибом готовитесь», «Ждем «Терминатор» с вашим участием».

По мнению поклонников, такие «спортивные» перемены в жизни юмориста связаны с влиянием на него 29-летней Татьяны Брухуновой, с которой, согласно слухам, сатирик сейчас вместе отдыхает на одном из курортов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Постоянно сидеть в интернете
Названа неприятная особенность гнущихся
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна стала
Все друзья Татьяны Булановой
В Украине признались в неспособности
Специалисты рассказали, как стать
Татьяна Догилева получает 14 тысяч
Пестициды в овощах способны сжечь кожу,
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
СМИ: Стефания Маликова увеличила губы
На территории Центральной Америки
Уязвимость Thunderbolt поможет взломать
Анастасия Костенко призналась, что не
Исследование: Спортивную активность
Евгений Петросян изнуряет себя
Руководство «Дома-2» "подставило" с
Шура планирует «естественным способом»
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Марина Зудина рассказала о начале
Александру Маршалу из-за угрозы слепоты
В Антарктиде археологи обнаружили
Ученые разрешили “заедать” стресс
Специалисты нашли новый способ
Супруга Михаила Пореченкова добилась
Назван ТОП звезд с самыми редкими и
Звезда «Игр престолов» Эмилия Кларк
Жителя Сербии по ночам посещают вампиры
Изучение микроскопических тихоходок
В Китае предлагается ввести
Ученые: Глубокий сон может остановить
Просмотреть все новости