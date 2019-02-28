Евгений Петросян изнуряет себя тренировками для поддержки прекрасной физической формы

Евгений Петросян, несмотря на свой возраст, очень энергичный и физически активный артист, который в спортзале может дать фору и молодым звездам. В личном микроблоге Instagram популярный юморист продемонстрировал на ролике, как он занимается на тренажерах. Звезда отметил в комментарии, что поклонники смогли увидеть лишь часть его комплекса, а именно пять упражнений из тридцати. По словам знаменитости, такое количество занятий он может делать на каждой тренировке. Судя по кадрам, Евгений Ваганович дает нагрузку различным группам мышц тела.Многочисленные фанаты и любители творчества Петросяна не могли пройти мимо такой «активной» публикации, восхищаясь спортивными способностями кумира. Подписчики писали в комментариях, что артист помолодел и теперь выглядит ещё восхитительней. Некоторые иронизировали: «К бою с Хабибом готовитесь», «Ждем «Терминатор» с вашим участием».По мнению поклонников, такие «спортивные» перемены в жизни юмориста связаны с влиянием на него 29-летней Татьяны Брухуновой, с которой, согласно слухам, сатирик сейчас вместе отдыхает на одном из курортов.