Шура планирует «естественным способом» зачать ребенка от суррогатной матери





Эстрадный исполнитель Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, сделал заявление, что в свои 43 года готов стать отцом. Зачать наследника он планирует с помощью суррогатной матери. Журналистам певец рассказал, что он рассматривает два варианта зачатия. Первым является способ, который предусматривает сдачу семя и искусственный ввод его специалистами в яйцеклетку матери. Второй способ – это оплодотворение естественным путем. Знаменитость не постеснялся признаться, что еще сам способен все сделать не прибегая к помощи медиков.Несмотря на свои планы, Шура пока что вынужден отложить вопрос отцовства на неопределенный срок. Оказывается, певец имеет крупные неприятности со своим жильем. Музыкант, много лет назад, под действием алкогольного опьянения переписал свою жилплощадь. На сегодняшний день артист остается жить в квартире только при условии, что ежемесячно оплачивает ее сам.Шура признался, хочет, чтобы его наследник не имел ни в чем нужды. Поэтому сначала планирует решить вопрос с жильем, и только потом завести ребенка.