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Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов настоял на венчании с Анастасией Костенко

Экс-супруг новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой – 31-летний полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов настоял на венчании с третьей женой.

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов настоял на венчании с Анастасией Костенко


По мнению многочисленных интернет-пользователей, исполнительница по-прежнему внимательно следит за личной жизнью бывшего мужа и его новой избранницы.

На днях в Интернете появилось очередное интервью с Анастасией Костенко, в которой 24-летняя модель рассказала, что до сих пор хорошо помнит тот день, когда познакомилась со своим будущим супругом, пишет peopletalk.

По словам Анастасии, во время романтического путешествия на Мальдивы Дмитрий не просто сделал ей предложение руки и сердца, но и заявил, что хочет получить благословение свыше. Оказывается, что именно Тарасов «подтолкнул» Костенко к венчанию.

Нужно сказать, что модель не стала долго думать и тут же приняла предложение своего возлюбленного, ведь хотела удивить его.

«Браком Диму не удивишь», - подчеркнула третья супруга Тарасова.


Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов настоял на венчании с Анастасией Костенко

Стоит отметить, что многие фолловеры до последнего были уверены, что именно Костенко настояла на венчании, ведь хотела таким образом «утереть нос» Бузовой. Читатели убеждены, что модель заявила во всеуслышание о предложении Дмитрия повенчаться не просто так, ведь понимает, что звезда "Дома-2" все еще следит за их семейной жизнью.

«Настюш, зачем ты это рассказываешь на всю страну? Мне кажется, что это очень личные моменты! Или тебе нравиться злить Бузову?», - поинтересовалась у Костенко одна из ее подписчиц.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:51

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