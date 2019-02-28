Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов настоял на венчании с Анастасией Костенко

«Браком Диму не удивишь», - подчеркнула третья супруга Тарасова.

«Настюш, зачем ты это рассказываешь на всю страну? Мне кажется, что это очень личные моменты! Или тебе нравиться злить Бузову?», - поинтересовалась у Костенко одна из ее подписчиц.



