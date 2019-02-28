Марина Зудина рассказала о начале романа с Олегом Табаковым

"Мы всегда знали, что нам хочется делать. Это были невероятно чувственные отношения", - рассказала Зудина.





В студии программы "Наши люди", обсуждая фильм "Валентин и Валентина", супруга покойного Табакова Зудина рассказала, как познакомилась с любовью всей своей жизни и как начинались отношения. 30-летняя разница в возрасте студентку и её педагога не смущала. В начале бурного романа влюблённые редко появлялись в общественных местах и всегда находили, чем заняться.Десять лет начинающая актриса скрывала свою любовь от поклонников и даже родителей. Её мать предпочитала не вмешиваться в личную жизнь дочери и не препятствовать роману с женатым мужчиной. В 1994 году Табаков развёлся с Крыловой, женившись пару месяцев спустя на новой избраннице.Вскоре Зудина подарила мужу сына Павла и дочь Марию. После ухода Табакова из жизни его супруге до сих пор тяжело. Зудина отвлекает себя от тоски по мужу общением с детьми, съёмками в кино и игрой в театре.