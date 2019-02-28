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Александру Маршалу из-за угрозы слепоты требуется срочная операция

Певцу Александру Маршалу грозит полная слепота, из-за этого ему необходимо провести срочную операцию. Об этом сообщает одно из отечественных изданий.
Александру Маршалу из-за угрозы слепоты требуется срочная операция

Несмотря на то, что врачи настаивают на незамедлительном хирургическом вмешательстве, артист не может найти свободного времени в своем плотном гастрольном графике. Александр Маршал давно имеет проблемы со зрением. На сегодняшний день он носит очки с самыми сильными линзами. По словам знаменитости на состояние его глаз влияет не только возраст, но и многолетние выступления на сцене.

Певец рассказал журналистам, что прожекторы, которые освещают сцену, всегда светят в лицо выступающему. Именно они на протяжение 40 лет ослепляли артиста. Также оказалось, во время выступления в коллективе «Аракс», Маршалу не единожды в глаза попадал свет от лазера. Учитывая все эти обстоятельства знаменитость не удивлен появлению проблем со зрением.
Александру Маршалу из-за угрозы слепоты требуется срочная операция

Резкое ухудшение зрения музыкант заметил, когда ему исполнилось 50. Врачи предлагали сразу сделать операцию, однако Маршал испугался и отказался от помощи. На сегодняшний день специалисты утверждают, что благодаря современным технологиям операцию можно провести практически безболезненно. Несмотря на это, певец пока что переносит хирургическое вмешательство, ссылаясь на плотный график гастролей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:23

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