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В Антарктиде археологи обнаружили останки инопланетян

В Антарктиде обнаружили останки инопланетян. Данная находка была сделана в районе Ла Пайл археологом Дамианом Уотерсом, а также его командой.
В Антарктиде археологи обнаружили останки инопланетян

Исследователи отыскали в Антарктиде три удлиненных черепа. До этого здесь не находили останков каких-либо существ. Данная находка очень потрясла археологов, вызвав со стороны уфологов пристальное внимание. Они после проведённого исследования заявили, что речь ведётся об останках инопланетян. Экспертами в области уфологии было заявлено, что инопланетяне, которые прилетели в Антарктиду, возможно, попали в аварию вследствие поломки космического корабля. Инопланетяне могли погибнуть вследствие крушения корабля либо эпидемии заболевания.

В дальнейшем учёные должны будут разобраться, кому всё-таки принадлежат найденные на территории Антарктиды черепа.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:21

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