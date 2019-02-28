В Антарктиде археологи обнаружили останки инопланетян





Исследователи отыскали в Антарктиде три удлиненных черепа. До этого здесь не находили останков каких-либо существ. Данная находка очень потрясла археологов, вызвав со стороны уфологов пристальное внимание. Они после проведённого исследования заявили, что речь ведётся об останках инопланетян. Экспертами в области уфологии было заявлено, что инопланетяне, которые прилетели в Антарктиду, возможно, попали в аварию вследствие поломки космического корабля. Инопланетяне могли погибнуть вследствие крушения корабля либо эпидемии заболевания.В дальнейшем учёные должны будут разобраться, кому всё-таки принадлежат найденные на территории Антарктиды черепа.