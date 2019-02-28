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Специалисты нашли новый способ похищения файлов с устройств на Android

Специалисты нашли способ похищения файлов с применяемых устройств, работающих в операционке Android. Это возможно сделать при помощи бесплатной программы под названием SHAREit.

Специалисты нашли новый способ похищения файлов с устройств на Android


Приложение применяется для передачи различных файлов между используемыми Android-устройствами. Хакеры, используя Wi-Fi, требуемый для функционирования программы, осуществляли взлом чужих устройств. Хакерами в общей Сети осуществлялось сканирование связанных с сервером SHAREit портов. Благодаря выявленным уязвимостям злоумышленники загружали на свои гаджеты всевозможные файлы, а также данные со взломанных устройств.

Недочеты в SHAREit специалисты обнаружили в 2018 году. Разработчики в итоге ликвидировали имеющиеся проблемы в приложении, но исправленную версию так и не выпустили.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:57

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