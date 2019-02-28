Специалисты нашли новый способ похищения файлов с устройств на Android





Приложение применяется для передачи различных файлов между используемыми Android-устройствами. Хакеры, используя Wi-Fi, требуемый для функционирования программы, осуществляли взлом чужих устройств. Хакерами в общей Сети осуществлялось сканирование связанных с сервером SHAREit портов. Благодаря выявленным уязвимостям злоумышленники загружали на свои гаджеты всевозможные файлы, а также данные со взломанных устройств.Недочеты в SHAREit специалисты обнаружили в 2018 году. Разработчики в итоге ликвидировали имеющиеся проблемы в приложении, но исправленную версию так и не выпустили.