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Супруга Михаила Пореченкова добилась любви актера с помощью Константина Хабенского

Третья супруга российского актера Михаила Пореченкова Ольга добилась любви знаменитости только с помощью артиста Константина Хабенского. Об этом журналистам издания «Экспресс-газета» рассказал друг звезды Андрей Зибров.
Супруга Михаила Пореченкова добилась любви актера с помощью Константина Хабенского

Актер Андрей Зибров сообщил журналистам, что супруга Пореченкова смогла покорить артиста своей настойчивостью и нестандартным подходом. По словам знаменитости, в конце 90-х они уже стали достаточно популярными и привыкли к вниманию противоположного пола, от которого достаточно быстро пытались избавиться. Однажды на вахте театра, в котором служили актеры, поклонница начала оставлять неоднозначные подарки на тему интимных отношений.

В 1999 году театр отправился в Мурманск на гастроли. Ольга поехала за ним. Там девушка подговорила еще одного друга будущего мужа - Константина Хабенского организовать им встречу. Зибров рассказал, что поклонница придумала целую легенду для этого случая. Хабенский должен был сообщить другу, что его разыскивает представительница СМИ, которая следует за труппой в надежде взять у него интервью. Свидание назначили на выходной день. Перед встречей актеры немного посидели за бокалом пенного и Пореченков долгое время отказывался идти на площадь, где его ожидала Ольга. Однако Хабенский настоял, чтобы он встретился с девушкой, которая не первый день его ждет.
Супруга Михаила Пореченкова добилась любви актера с помощью Константина Хабенского

После первой встречи, на которую девушка принесла целую корзину черешни, у них закрутился роман. Зибров вспоминает, что перед съемками у режиссера Димы Месхиева, Пореченков уехал на сутки, а вернулся к друзьям уже с обручальным кольцом на пальце.

На сегодняшний день у семьи Пореченковых уже трое наследников, два сына Михаил и Петр и дочь Мария.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:49

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