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Изучение микроскопических тихоходок позволит остановить гибель клеток человека

Американские ученые ведут работу по изучению микроскопических существ тихоходок, способных останавливать свои жизненные процессы. Специалисты полагают, что благодаря исследованию в перспективе смогут останавливать гибель клеток человека. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Independent.

Изучение микроскопических тихоходок позволит остановить гибель клеток человека

В медицине есть много случаев, когда было бы полезно остановить или значительно замедлить время. Благодаря этому можно было бы избежать ампутации конечности или спасти жизнь человека после сердечного приступа.

Некоторые организмы могут «обманывать» время, замедляя свою биологию. Главным среди них является тихоходка (tardigrada), микроскопическое существо, способное выжить в экстремальных условиях, войдя в спящее состояние, называемое ангидробиозом.

Команда исследователей из Гарвардской медицинской школы изучает тихоходок в надежде найти медикаментозное лечение, которое остановит повреждение тканей. В частности, ученые предполагают, что особые белки существ помогают им приостанавливать жизненные процессы. Специалисты пока не знают, как именно работают эти органические вещества, но предварительные исследования предполагают, что они могут образовывать «биологическое стекло», которое физически обездвиживает все процессы в клетке в периоды стресса.

В настоящее время ученые проводят работу по изучению белков тихоходок. Впоследствии эксперты намерены синтезировать эти вещества, чтобы они могли проникать в организм человека и приостанавливать процессы, ведущие к гибели клеток.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:10

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