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В Китае предлагается ввести государственное регулирование исследований в области генной инженерии

Китайские власти введут государственное регулирование клинических исследований в области генной инженерии, если будут приняты проекты нормативных актов, размещенные 26 февраля на веб-сайте Национальной комиссии здравоохранения страны. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании TheScientist.

В Китае предлагается ввести государственное регулирование исследований в области генной инженерии

В проектах законодательных актов указано, что клинические испытания, включающие редактирование генов и другие экспериментальные технологии в области биологических наук, должны быть отнесены к категории высокого или низкого риска, а также одобрены со стороны государственных органов. Исследователи и больницы, признанные нарушившими правила, будут подвергнуты санкциям, включая пожизненный запрет на исследовательскую работу, отзыв лицензий на ведение бизнеса и уголовное расследование.

Такая инициатива стала результатом международного скандала, разразившегося вокруг заявления китайского ученого Хэ Цзянькуя о том, что ему удалось создать двух генетически отредактированных детей. Расследования показали, что он применял запрещенные методы и, возможно, использовал для этого государственные средства.

Китайское правительство заявило, что такие эксперименты идут вразрез с инструкциями, запрещающими использование эмбрионов в манипуляциях с генами в репродуктивных целях, выпущенными в 2003 году в отношении экстракорпорального оплодотворения. Однако в стране нет никаких законов, которые регулируют редактирование генов у взрослых.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:09

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