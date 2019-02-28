В Китае предлагается ввести государственное регулирование исследований в области генной инженерии





В проектах законодательных актов указано, что клинические испытания, включающие редактирование генов и другие экспериментальные технологии в области биологических наук, должны быть отнесены к категории высокого или низкого риска, а также одобрены со стороны государственных органов. Исследователи и больницы, признанные нарушившими правила, будут подвергнуты санкциям, включая пожизненный запрет на исследовательскую работу, отзыв лицензий на ведение бизнеса и уголовное расследование.Такая инициатива стала результатом международного скандала, разразившегося вокруг заявления китайского ученого Хэ Цзянькуя о том, что ему удалось создать двух генетически отредактированных детей. Расследования показали, что он применял запрещенные методы и, возможно, использовал для этого государственные средства.Китайское правительство заявило, что такие эксперименты идут вразрез с инструкциями, запрещающими использование эмбрионов в манипуляциях с генами в репродуктивных целях, выпущенными в 2003 году в отношении экстракорпорального оплодотворения. Однако в стране нет никаких законов, которые регулируют редактирование генов у взрослых.