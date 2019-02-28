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Ученые: Глубокий сон может остановить прогрессирование болезни Альцгеймера

Американские ученые провели научный эксперимент, в результате которого выяснили, что глубокий сон способен остановить прогрессирование болезни Альцгеймера. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Discovermagazine.

Ученые: Глубокий сон может остановить прогрессирование болезни Альцгеймера

Ученые из Рочестерского университета (США) провели серию опытов на мышах, суть которых заключалась в том, что вначале грызунов погружали в глубокий сон, а затем измеряли показатели их жизнедеятельности в этом состоянии. Анализ полученных данных показал, что во время самого глубокого сна глимафатическая система мышей действовала более активно.

В медицине под глимфатической системой подразумеваются процессы, когда спинномозговая жидкость протекает через сеть каналов между клетками мозга и кровеносными сосудами. Благодаря этому питательные вещества, такие, как глюкоза, переносятся в мозг, а потенциально токсичные отходы – вымываются.

Авторы научной работы отмечают, что их открытие подтверждает важность качественного ночного отдыха для здоровья мозга и позволяет предположить, что терапия сна может сдержать прогрессирование болезни Альцгеймера. Сосредоточение внимания на сне на ранних стадиях деменции способно замедлить развитие заболевания.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:08

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