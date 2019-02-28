Ученые: Глубокий сон может остановить прогрессирование болезни Альцгеймера





Ученые из Рочестерского университета (США) провели серию опытов на мышах, суть которых заключалась в том, что вначале грызунов погружали в глубокий сон, а затем измеряли показатели их жизнедеятельности в этом состоянии. Анализ полученных данных показал, что во время самого глубокого сна глимафатическая система мышей действовала более активно.В медицине под глимфатической системой подразумеваются процессы, когда спинномозговая жидкость протекает через сеть каналов между клетками мозга и кровеносными сосудами. Благодаря этому питательные вещества, такие, как глюкоза, переносятся в мозг, а потенциально токсичные отходы – вымываются.Авторы научной работы отмечают, что их открытие подтверждает важность качественного ночного отдыха для здоровья мозга и позволяет предположить, что терапия сна может сдержать прогрессирование болезни Альцгеймера. Сосредоточение внимания на сне на ранних стадиях деменции способно замедлить развитие заболевания.