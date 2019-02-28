Американские ученые обнаружили новый вид серых акул, живших на Мадагаскаре в эпоху эоцена





В новом исследовании ученые из Университета Северного Иллинойса изучили отдельные зубы, зубные пластины и шипы рыб из древних прибрежных отложений среднего и позднего эоцена, обнаруженных в провинции Махадзанга на северо-западе Мадагаскара. Эксперты идентифицировали, по крайней мере, 10 видов акул и скатов, включая один новый вид серых акул - Carcharhinus underwoodi. Он является самым древним представителем рода Carcharhinus, распространенного по всему миру в течение последних 35 миллионов лет, но о его жизни в эпоху эоцена известно лишь в редких случаях.Помимо открытия нового вида, исследователи также выяснили, что с одной стороны фауна эоцена на Мадагаскаре похожа на многие виды экосистем этой эпохи по всей Северной Африке, а с другой - имеет некоторые особенности, что неудивительно, учитывая долгую историю изоляции Мадагаскара.Ученые отмечают, что это исследование дает неполную картину, учитывая, что они изучали только окаменелости размером более 2 миллиметров. Они подчеркивают, что в будущих научных работах необходимо анализировать более мелкий материал для полного обзора древней экосистемы.