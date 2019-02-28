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Новые фотографии Шаляпина и Цымбалюк-Романовской восхитили поклонников

Как известно, первые слухи об отношениях Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской появились в конце прошлого лета. Через некоторое время пара официально подтвердила свой роман, и теперь фанаты ждут свадьбы знаменитостей.
Новые фотографии Шаляпина и Цымбалюк-Романовской восхитили поклонников

Впрочем, в начале нынешнего года исполнитель признался, что сперва они хотят завести ребёнка, а затем отправиться в ЗАГС. Накануне пара вновь посетила общественное мероприятие в Москве. Артистка предстала перед гостями мероприятия в шикарном платье с поясом, а вот Шаляпин вместо классического костюма выбрал футболку с толстовкой. На светском вечере пара сфотографировалась с актрисами Оксаной Сташенко и Яной Поплавской.

В комментариях к публикации интернет-пользователи отметили, что возлюбленные буквально светятся от счастья, когда находятся рядом. Некоторые юзеры были также удивлены скромному наряду Шаляпина на такое мероприятие.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 07:28

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