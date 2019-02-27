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В Подмосковье состоялись испытания беспилотного транспорта в рамках НТИ

На одном из полигонов Московской области состоялся масштабный запуск беспилотного транспорта в рамках проекта «Зимний город». Цель форума – преодолеть технологический барьер, препятствующий быстрому развитию автономных машин.
В Подмосковье состоялись испытания беспилотного транспорта в рамках НТИ

Главной задачей участников являлось решение задачи по безаварийному и беспроблемному перемещению транспорта при условии плотного городского потока. К слову, в условиях зимней погоды принятие правильных решений вроде ориентирования и распознания различных объектов со стороны ИИ лишь усложнялось. В итоге, после первого заезда две лучших команды разработчиков выйдут в финальный раунд.

Затем им стоит доработать свои проекты в течение нескольких месяцев, и выйти на финальный старт. Победители удостоятся финансирования проекта, который вполне возможно будет доведён до промышленного производства.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:50

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