В Подмосковье состоялись испытания беспилотного транспорта в рамках НТИ





Главной задачей участников являлось решение задачи по безаварийному и беспроблемному перемещению транспорта при условии плотного городского потока. К слову, в условиях зимней погоды принятие правильных решений вроде ориентирования и распознания различных объектов со стороны ИИ лишь усложнялось. В итоге, после первого заезда две лучших команды разработчиков выйдут в финальный раунд.Затем им стоит доработать свои проекты в течение нескольких месяцев, и выйти на финальный старт. Победители удостоятся финансирования проекта, который вполне возможно будет доведён до промышленного производства.