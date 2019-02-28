Звезда «Игр престолов» Эмилия Кларк пыталась похитить Железный трон на съемках





В «Играл престолов» актриса сыграла роль Дейнерис Таргариен. В один момент ее заинтересовал Железный трон, после чего Кларк намеревалась поместить в свой автомобиль, но кража не состоялась. Трон оказался чересчур большим и не проник в салон личного транспортного средства актрисы, несмотря на все ее старания. «Видимо, Железный трон не для меня», - заявила Эмилия Кларк.Позже она сообщила, что последняя серия «Игр престолов» приведет в шок его поклонников. Эпизод, по ее словам, окажется масштабным, и пока ничего более детального она говорить не стала по поводу очередного эпизода. Создатели немало времени потратили на съемку, и на секрет Кларк есть свои причины.Долгожданный для многих фанатов сезон кинопродукта, снятого по мотивам книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» выйдет в середине апреля. В последнем сезоне всего шесть серий, первые две из них являются часовыми по длительности, остальные – по 80 минут.