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Звезда «Игр престолов» Эмилия Кларк пыталась похитить Железный трон на съемках

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по сериалу «Игры престолов», пыталась совершить кражу на съемочной площадке. Она пыталась украсть трон короля, но ее намерение потерпело крах.
Звезда «Игр престолов» Эмилия Кларк пыталась похитить Железный трон на съемках

В «Играл престолов» актриса сыграла роль Дейнерис Таргариен. В один момент ее заинтересовал Железный трон, после чего Кларк намеревалась поместить в свой автомобиль, но кража не состоялась. Трон оказался чересчур большим и не проник в салон личного транспортного средства актрисы, несмотря на все ее старания. «Видимо, Железный трон не для меня», - заявила Эмилия Кларк.

Позже она сообщила, что последняя серия «Игр престолов» приведет в шок его поклонников. Эпизод, по ее словам, окажется масштабным, и пока ничего более детального она говорить не стала по поводу очередного эпизода. Создатели немало времени потратили на съемку, и на секрет Кларк есть свои причины.

Долгожданный для многих фанатов сезон кинопродукта, снятого по мотивам книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» выйдет в середине апреля. В последнем сезоне всего шесть серий, первые две из них являются часовыми по длительности, остальные – по 80 минут.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:30

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