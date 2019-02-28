Филипп Киркоров опубликовал видео со съемок программы «Сегодня вечером» с Пугачевой и Галкиным

В ролике артист дает краткий анонс будущему эфиру. Известно, что в специальном выпуске главным гостем станет Примадонна. Программа будет полностью посвящена ей в честь 70-летия. Среди гостей будут присутствовать мужчины, сыгравшие главные роли в жизни певицы.Филипп Киркоров заявил, что его настроение можно назвать весенним, так как Алла Пугачева ассоциируется с этим временем года. Выпуск программы выйдет в эфир накануне юбилея Примадонны – 13 апреля.Подписчики уже выразили свой восторг по поводу предстоящего выпуска. Они считают, что будет очень интересно наблюдать за встречей известных артистов.