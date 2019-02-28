В Госдуме предложили ввести в РФ «День без смартфона»





По мнению российского парламентария, данная акция принудит обратить внимание как обычного населения, так и правительства на имеющуюся проблему зависимости человека от гаджетов и социальных сетей с дальнейшим ее решением. По статистическим материалам Сухарева, больше 80% населения крупных городов регулярно пользуются смартфонами и планшетами, хотя 15 лет назад эта цифра составляла не более 10-15%.В результате, заявляет инициатор «Дня без смартфона», люди теряют привычные социальные умения и навыки и в меньшей степени умеют творчески мыслить. Данные факторы в конечном счете отрицательно воздействуют на ценности морали и нравственности.