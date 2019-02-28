АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

В Госдуме предложили ввести в РФ «День без смартфона»

В РФ может появиться «День без смартфона», аналог «Часа Земли». Как пишет «ПолитЭксперт», с соответственным предложением выступил член Госдумы Иван Сухарев.
В Госдуме предложили ввести в РФ «День без смартфона»

По мнению российского парламентария, данная акция принудит обратить внимание как обычного населения, так и правительства на имеющуюся проблему зависимости человека от гаджетов и социальных сетей с дальнейшим ее решением. По статистическим материалам Сухарева, больше 80% населения крупных городов регулярно пользуются смартфонами и планшетами, хотя 15 лет назад эта цифра составляла не более 10-15%.

В результате, заявляет инициатор «Дня без смартфона», люди теряют привычные социальные умения и навыки и в меньшей степени умеют творчески мыслить. Данные факторы в конечном счете отрицательно воздействуют на ценности морали и нравственности.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров опубликовал видео со
В Госдуме предложили ввести в РФ «День
Гарик Харламов опроверг информацию о
Никас Сафронов отверг предложение
Учёные обнаружили вторую галактику без
Офтальмологи рассказали, как сохранить
«ВКонтакте» выпустит приложение для
В Apple разработали инновационный
До сегодняшних дней сохранился
Российский Vogue оскорбил Наталью
В Подмосковье состоялись испытания
Ученые: Геомагнитная буря ожидается в
Сооснователь Apple Стив Возняк заявил,
Юрист: Жена может шантажировать Марата
Ученые рассказали о новой гипотезе
Саша Черно и Иосиф Оганесян отказались
Язиля Набиуллина заявила о разводе с
Астрономы обнаружили «анемичную»
Dr. Web для Linux объявил о
В Москве молодой человек во время мытья
В Австралии медсестра заявила об
Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы
Тату Абрамсон заподозрили в
В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три
Каждый 5 автомобиль Volvo приобретен в
Из Steam будет удалена игра «Ходячие
Ученые: Прослушивание музыки оказывает
Виктория Боня дала совет по приданию
В России создали iPhone для женщин
Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою
Просмотреть все новости