Саша Черно и Иосиф Оганесян отказались от использования секс-игрушек





Саша Черно не так давно наконец откровенно заговорила с подписчиками в Instagram о сексуальных отношениях с теперь уже супругом. Выяснилось, что молодожёны уже пробовали разнообразить «волшебство» разного рода приспособлениями из специализированных магазинов, но вскоре отказались от секс-игрушек, считая их совершенно бесполезными.Черно и Оганесян не стали скрывать и того, что интимная близость у них случается ежедневно, а иногда даже и не один раз в сутки, но они научились понимать желания друг друга, поэтому без лишних предметов в спальне им скучно не бывает.