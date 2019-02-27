Саша Черно и Иосиф Оганесян отказались от использования секс-игрушек
Саша Черно и Иосиф Оганесян отказались от использования секс-игрушек в спальне из-за их бесполезности. Пара пришла к выводу, что разного рода интимные приспособления не приносят им такого удовольствия, как близость друг с другом.
Саша Черно не так давно наконец откровенно заговорила с подписчиками в Instagram о сексуальных отношениях с теперь уже супругом. Выяснилось, что молодожёны уже пробовали разнообразить «волшебство» разного рода приспособлениями из специализированных магазинов, но вскоре отказались от секс-игрушек, считая их совершенно бесполезными.
Черно и Оганесян не стали скрывать и того, что интимная близость у них случается ежедневно, а иногда даже и не один раз в сутки, но они научились понимать желания друг друга, поэтому без лишних предметов в спальне им скучно не бывает.
Саша Черно не так давно наконец откровенно заговорила с подписчиками в Instagram о сексуальных отношениях с теперь уже супругом. Выяснилось, что молодожёны уже пробовали разнообразить «волшебство» разного рода приспособлениями из специализированных магазинов, но вскоре отказались от секс-игрушек, считая их совершенно бесполезными.
Черно и Оганесян не стали скрывать и того, что интимная близость у них случается ежедневно, а иногда даже и не один раз в сутки, но они научились понимать желания друг друга, поэтому без лишних предметов в спальне им скучно не бывает.