Язиля Набиуллина заявила о разводе с супругом после очередного избиения





Участники «Спаси свою любовь» из «Дома-2» Язиля и Амир Набиуллины готовы развестись, так как найти общий язык супругом до сих пор не удалось. Роковым для них стал день, когда они приняли обоюдное решение провести выходной за периметром, но, как оказалось позже, мужчина не готов был отказываться от посиделок с друзьями ради жены.Как рассказала сама Язиля Набиуллина, муж выступил категорически против того, чтобы она вместе с ним пошла к его друзьям, а также предложил ей отправиться куда-нибудь самой и весело провести время. Девушку ответ не устроил и они с супругом повздорили. Во время ссоры мужчина схватил её за волосы и ударил об магнитолу в машине, от чего той сразу стало плохо.Уже в больнице врачи сообщили Язиле Наибуллиной, что у неё сотрясение мозга. Супруг же, после новости о том, что возлюбленная попала в больницу, по телефону трижды произнёс ей слово «Таллак», что по их традициям означает неминуемый развод. Обиженная участница «Спаси свою любовь» после этого показала в Instagram снимок, как она выбрасывает обручальное кольцо в урну, давая тем самым понять, что примирения между ними не будет.