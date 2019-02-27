В Москве молодой человек во время мытья травмировал задний проход
Житель Москвы получил необычную травму, когда находился в ванной. Он получил повреждение от попадания пробки в анальное отверстие.
По словам потерпевшего, он мылся в ванной, когда неудачно рухнул вниз. При этом пробка от геля для душа проникла ему в задний проход. Причинив болевые ощущения. Молодой москвич признался, что с ним произошел неприятный инцидент. Медсотрудники российской столицы оказали парню всю нужную врачебную помощь, после чего отпустили домой.
По словам потерпевшего, он мылся в ванной, когда неудачно рухнул вниз. При этом пробка от геля для душа проникла ему в задний проход. Причинив болевые ощущения. Молодой москвич признался, что с ним произошел неприятный инцидент. Медсотрудники российской столицы оказали парню всю нужную врачебную помощь, после чего отпустили домой.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:36