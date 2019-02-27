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В Москве молодой человек во время мытья травмировал задний проход

Житель Москвы получил необычную травму, когда находился в ванной. Он получил повреждение от попадания пробки в анальное отверстие.
В Москве молодой человек во время мытья травмировал задний проход

По словам потерпевшего, он мылся в ванной, когда неудачно рухнул вниз. При этом пробка от геля для душа проникла ему в задний проход. Причинив болевые ощущения. Молодой москвич признался, что с ним произошел неприятный инцидент. Медсотрудники российской столицы оказали парню всю нужную врачебную помощь, после чего отпустили домой.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:36

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