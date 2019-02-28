Учёные обнаружили вторую галактику без тёмной материи





Находка демонстрирует, что найденная в прошлом году галактика под названием NGC1052-DF2, у которой отсевает тёмная материя, является также не исключением. Имеет место целый определённый класс данных объектов. Пока учёные не могут объяснить происхождение такого рода больших, тусклых галактик. У них наблюдается избыток ярких звездных шарообразных скоплений, а также отсутствует темная материи.Астрономы теперь планируют выяснить, была ли утрачена галактикой NGC1052-DF2 темная материя вследствие столкновения с прочими мелкими существующими галактиками, либо из-за гравитационного влияния большей галактики. Также важным является вопрос о возможности образования галактик без какого-либо участия темной материи. Учёные надеются, что в ближайшее время они смогут ответить на все данные вопросы.