АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Учёные обнаружили вторую галактику без тёмной материи

Учёные обнаружили вторую галактику, непосредственно у которой отсутствует так называемая тёмная материя. Данное открытие исследователи сделали во время наблюдения за группой эллиптических галактик, называемых NGC 1052, находящихся на расстоянии приблизительно в 65 000 000 лет от Земли.

Учёные обнаружили вторую галактику без тёмной материи


Находка демонстрирует, что найденная в прошлом году галактика под названием NGC1052-DF2, у которой отсевает тёмная материя, является также не исключением. Имеет место целый определённый класс данных объектов. Пока учёные не могут объяснить происхождение такого рода больших, тусклых галактик. У них наблюдается избыток ярких звездных шарообразных скоплений, а также отсутствует темная материи.

Астрономы теперь планируют выяснить, была ли утрачена галактикой NGC1052-DF2 темная материя вследствие столкновения с прочими мелкими существующими галактиками, либо из-за гравитационного влияния большей галактики. Также важным является вопрос о возможности образования галактик без какого-либо участия темной материи. Учёные надеются, что в ближайшее время они смогут ответить на все данные вопросы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никас Сафронов отверг предложение
Учёные обнаружили вторую галактику без
Офтальмологи рассказали, как сохранить
«ВКонтакте» выпустит приложение для
В Apple разработали инновационный
До сегодняшних дней сохранился
Российский Vogue оскорбил Наталью
В Подмосковье состоялись испытания
Ученые: Геомагнитная буря ожидается в
Сооснователь Apple Стив Возняк заявил,
Юрист: Жена может шантажировать Марата
Ученые рассказали о новой гипотезе
Саша Черно и Иосиф Оганесян отказались
Язиля Набиуллина заявила о разводе с
Астрономы обнаружили «анемичную»
Dr. Web для Linux объявил о
В Москве молодой человек во время мытья
В Австралии медсестра заявила об
Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы
Тату Абрамсон заподозрили в
В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три
Каждый 5 автомобиль Volvo приобретен в
Из Steam будет удалена игра «Ходячие
Ученые: Прослушивание музыки оказывает
Виктория Боня дала совет по приданию
В России создали iPhone для женщин
Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою
Московский школьник спас жизнь мужчине
Медики назвали семь признаков
Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова
Просмотреть все новости