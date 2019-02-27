АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Ученые: Геомагнитная буря ожидается в ночь на 28 февраля

Американские специалисты, представляющие национальное управление океанических и атмосферных наблюдений, спрогнозировали, что в ночь на 28 февраля планета подвергнется сильной геомагнитной буре. Поэтому специалисты советуют людям, обладающим повышенной чувствительностью к этому воздействию, быть внимательнее.
Ученые: Геомагнитная буря ожидается в ночь на 28 февраля

Уже в ближайшие часы Земля может оказаться под сильным воздействием высокоскоростного солнечного ветра, который истекает из малой корональной дыры. Таким образом, на планете будут фиксироваться небольшие периоды бури G1, пик которой придётся на ночь 28 февраля, превысив отметку в 4,9 балла, а это приравнивается к умеренной геомагнитной буре. Помимо этого, некоторые жители Земли смогут заметить полярное сияние. Речь идёт о районах на широтах вплоть до 55° с. ш, отметили ученые.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
До сегодняшних дней сохранился
Российский Vogue оскорбил Наталью
В Подмосковье состоялись испытания
Ученые: Геомагнитная буря ожидается в
Сооснователь Apple Стив Возняк заявил,
Юрист: Жена может шантажировать Марата
Ученые рассказали о новой гипотезе
Саша Черно и Иосиф Оганесян отказались
Язиля Набиуллина заявила о разводе с
Астрономы обнаружили «анемичную»
Dr. Web для Linux объявил о
В Москве молодой человек во время мытья
В Австралии медсестра заявила об
Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы
Тату Абрамсон заподозрили в
В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три
Каждый 5 автомобиль Volvo приобретен в
Из Steam будет удалена игра «Ходячие
Ученые: Прослушивание музыки оказывает
Виктория Боня дала совет по приданию
В России создали iPhone для женщин
Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою
Московский школьник спас жизнь мужчине
Медики назвали семь признаков
Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова
Дмитрий Тарасов часто балует общую с
В Египте обнаружили настоящую
Анастасия Костенко рискует "заработать"
Анна Седокова показала в Instagram фото
Буддисты собрали робота-бога по имени
Просмотреть все новости