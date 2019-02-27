Ученые: Геомагнитная буря ожидается в ночь на 28 февраля
Американские специалисты, представляющие национальное управление океанических и атмосферных наблюдений, спрогнозировали, что в ночь на 28 февраля планета подвергнется сильной геомагнитной буре. Поэтому специалисты советуют людям, обладающим повышенной чувствительностью к этому воздействию, быть внимательнее.
Уже в ближайшие часы Земля может оказаться под сильным воздействием высокоскоростного солнечного ветра, который истекает из малой корональной дыры. Таким образом, на планете будут фиксироваться небольшие периоды бури G1, пик которой придётся на ночь 28 февраля, превысив отметку в 4,9 балла, а это приравнивается к умеренной геомагнитной буре. Помимо этого, некоторые жители Земли смогут заметить полярное сияние. Речь идёт о районах на широтах вплоть до 55° с. ш, отметили ученые.
Уже в ближайшие часы Земля может оказаться под сильным воздействием высокоскоростного солнечного ветра, который истекает из малой корональной дыры. Таким образом, на планете будут фиксироваться небольшие периоды бури G1, пик которой придётся на ночь 28 февраля, превысив отметку в 4,9 балла, а это приравнивается к умеренной геомагнитной буре. Помимо этого, некоторые жители Земли смогут заметить полярное сияние. Речь идёт о районах на широтах вплоть до 55° с. ш, отметили ученые.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:28