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Тату Абрамсон заподозрили в употреблении запрещённых препаратов

Экс-супругу Валерия Блюменкранца Тату Абрамсон заподозрили в употреблении запрещённых препаратов. В последнее время девушка демонстрирует не совсем адекватное поведение, а также шокирует поклонников чрезмерной худобой, более похожей на начинающуюся анорексию.

Тату Абрамсон заподозрили в употреблении запрещённых препаратов


Тата Абрамсон, она же Блюменкранц, после ухода с телестройки «Дом-2» начала совершенно новую жизнь. Таким изменениям поспособствовал развод с мужем, после чего девушка поспешно принялась преображать себя внешне. Экс-участница поставила себе новые зубы и скорректировала форму носа, находясь при этом на диете, благодаря которой смогла похудеть до невероятно привлекательных форм.

Тату Абрамсон заподозрили в употреблении запрещённых препаратов


Теперь же пользователи Instagram, наблюдающие за жизнью девушки в соцсети, заподозрили Тату Абрамсон в употреблении запрещённых препаратов, так как её прямые эфиры с каждым разом становятся всё более неадекватными. Особенно фолловеров настораживает то, что поведение и настроение экс-звезды «Дома-2» меняется раз 5 в течение 10 минут.

Тату Абрамсон заподозрили в употреблении запрещённых препаратов


Также в Сети обсуждают нездоровую худобу Абрамсон, которая всё больше походит на анорексию. Поклонники не исключают, что именно злоупотребление запрещённых препаратов могло так изменить девушку, ведь ранее она никогда не была худой, а кожа лица не выглядела такой вялой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:19

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