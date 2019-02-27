Тату Абрамсон заподозрили в употреблении запрещённых препаратов





Тата Абрамсон, она же Блюменкранц, после ухода с телестройки «Дом-2» начала совершенно новую жизнь. Таким изменениям поспособствовал развод с мужем, после чего девушка поспешно принялась преображать себя внешне. Экс-участница поставила себе новые зубы и скорректировала форму носа, находясь при этом на диете, благодаря которой смогла похудеть до невероятно привлекательных форм.Теперь же пользователи Instagram, наблюдающие за жизнью девушки в соцсети, заподозрили Тату Абрамсон в употреблении запрещённых препаратов, так как её прямые эфиры с каждым разом становятся всё более неадекватными. Особенно фолловеров настораживает то, что поведение и настроение экс-звезды «Дома-2» меняется раз 5 в течение 10 минут.Также в Сети обсуждают нездоровую худобу Абрамсон, которая всё больше походит на анорексию. Поклонники не исключают, что именно злоупотребление запрещённых препаратов могло так изменить девушку, ведь ранее она никогда не была худой, а кожа лица не выглядела такой вялой.