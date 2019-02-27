Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы превратился в настоящего мужчину





Роман Капаклы сейчас является одним из так называемых «старичков» проекта «Дом-2», а его отношения с Мариной Африкантовой позволили молодому человеку прочно укрепить свои позиции в шоу. Несмотря на свой возраст, уже сейчас парень выглядит как достаточно серьёзным и умным мужчиной, способным принимать ответственные решения не только за себя, но и свою вторую половинку.Зрители полагают, что именно проект «Дом-2» поспособствовал тому, что из простого мальчика, ничего не смыслящего в серьёзных отношениях, Роман Капаклы превратился в настоящего мужчину. Находясь на телестройке он стал больше внимание уделять собственному телу, морально окреп и возмужал, чем и добился расположения нынешней возлюбленной Марины Африкантовой, которая ранее даже не замечала его присутствия рядом.