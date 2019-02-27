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Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы превратился в настоящего мужчину

За время пребывания на проекте «Дом-2» Роман Капаклы из мальчика превратился в настоящего мужчину. Это заметили наблюдательные зрители, которые помнят, каким он был только появившись на телестройке.

Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы превратился в настоящего мужчину


Роман Капаклы сейчас является одним из так называемых «старичков» проекта «Дом-2», а его отношения с Мариной Африкантовой позволили молодому человеку прочно укрепить свои позиции в шоу. Несмотря на свой возраст, уже сейчас парень выглядит как достаточно серьёзным и умным мужчиной, способным принимать ответственные решения не только за себя, но и свою вторую половинку.

Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы превратился в настоящего мужчину


Зрители полагают, что именно проект «Дом-2» поспособствовал тому, что из простого мальчика, ничего не смыслящего в серьёзных отношениях, Роман Капаклы превратился в настоящего мужчину. Находясь на телестройке он стал больше внимание уделять собственному телу, морально окреп и возмужал, чем и добился расположения нынешней возлюбленной Марины Африкантовой, которая ранее даже не замечала его присутствия рядом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:20

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