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Российский Vogue оскорбил Наталью Водянову

На бьюти страничке российского Vogue в Instagram появилась публикация с Натальей Водяновой. Подпись к снимку посчитали оскорбительной по отношению к модели.

Российский Vogue оскорбил Наталью Водянову

Журналисты издания выбрали фотографию 36-летней Водяновой для рекламы процедуры по омоложению. Они посчитали, что внешность знаменитости уже требует определенной коррекции. Подпись к публикации гласила о том, что второй подбородок и «поплывший» овал лица – не приговор благодаря чудо-средствам.

В комментариях на авторов поста обрушился шквал негатива со стороны поклонников модели. Они утверждают, что она прекрасно выглядит без каких-либо «уколов красоты», и ее внешности можно только позавидовать, так как не каждая женщина в ее возрасте может похвастаться такой ухоженностью и натуральностью. Сразу после негатива со стороны подписчиков публикация была удалена, но уже успела разлететься по Сети.

Сама же Наталья Водянова сейчас находится на неделе моды в Париже и пока никак не комментирует ситуацию.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 23:09

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