Российский Vogue оскорбил Наталью Водянову





Журналисты издания выбрали фотографию 36-летней Водяновой для рекламы процедуры по омоложению. Они посчитали, что внешность знаменитости уже требует определенной коррекции. Подпись к публикации гласила о том, что второй подбородок и «поплывший» овал лица – не приговор благодаря чудо-средствам.В комментариях на авторов поста обрушился шквал негатива со стороны поклонников модели. Они утверждают, что она прекрасно выглядит без каких-либо «уколов красоты», и ее внешности можно только позавидовать, так как не каждая женщина в ее возрасте может похвастаться такой ухоженностью и натуральностью. Сразу после негатива со стороны подписчиков публикация была удалена, но уже успела разлететься по Сети.Сама же Наталья Водянова сейчас находится на неделе моды в Париже и пока никак не комментирует ситуацию.