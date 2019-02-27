Российский Vogue оскорбил Наталью Водянову
На бьюти страничке российского Vogue в Instagram появилась публикация с Натальей Водяновой. Подпись к снимку посчитали оскорбительной по отношению к модели.
Журналисты издания выбрали фотографию 36-летней Водяновой для рекламы процедуры по омоложению. Они посчитали, что внешность знаменитости уже требует определенной коррекции. Подпись к публикации гласила о том, что второй подбородок и «поплывший» овал лица – не приговор благодаря чудо-средствам.
В комментариях на авторов поста обрушился шквал негатива со стороны поклонников модели. Они утверждают, что она прекрасно выглядит без каких-либо «уколов красоты», и ее внешности можно только позавидовать, так как не каждая женщина в ее возрасте может похвастаться такой ухоженностью и натуральностью. Сразу после негатива со стороны подписчиков публикация была удалена, но уже успела разлететься по Сети.
Сама же Наталья Водянова сейчас находится на неделе моды в Париже и пока никак не комментирует ситуацию.
Журналисты издания выбрали фотографию 36-летней Водяновой для рекламы процедуры по омоложению. Они посчитали, что внешность знаменитости уже требует определенной коррекции. Подпись к публикации гласила о том, что второй подбородок и «поплывший» овал лица – не приговор благодаря чудо-средствам.
В комментариях на авторов поста обрушился шквал негатива со стороны поклонников модели. Они утверждают, что она прекрасно выглядит без каких-либо «уколов красоты», и ее внешности можно только позавидовать, так как не каждая женщина в ее возрасте может похвастаться такой ухоженностью и натуральностью. Сразу после негатива со стороны подписчиков публикация была удалена, но уже успела разлететься по Сети.
Сама же Наталья Водянова сейчас находится на неделе моды в Париже и пока никак не комментирует ситуацию.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 23:09