Виктория Боня дала совет по приданию тонким волосам красивого объёма
Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня дала своим подписчицам полезный совет о том, как придать тонким волосам красивый объём во время укладки. Фолловеры расценили её видео из салона красоты как попытку доказать, что она располагает достаточным количеством средств для безбедной жизни.
В микроблоге Виктории Бони появился новый видеоролик из салона красоты, где она запечатлела себя во время укладки волос. Модель решила поделиться с фанатами небольшим секретом, благодаря которому у любой девушки получится придать тонким волосам красивый объём.
Если верить словам Виктории Бони, то сразу после мытья головы необходимо нанести на волосы пенку для укладки, затем просушить их и напоследок пройтись по поверхности сухим лаком. Тогда, уверяет знаменитость, даже такие тонкие, как у неё локоны, будут смотреться более пышными и тяжёлыми.
Комментаторы оценили совет звезды «Дома-2», поблагодарив её за то, что делится собственными лайфхаками красоты, но часть подписчиков посчитала опубликованный ролик попыткой доказать, что у неё достаточно средств для безбедной жизни и она может позволить себе регулярные походы в салон.
В микроблоге Виктории Бони появился новый видеоролик из салона красоты, где она запечатлела себя во время укладки волос. Модель решила поделиться с фанатами небольшим секретом, благодаря которому у любой девушки получится придать тонким волосам красивый объём.
Если верить словам Виктории Бони, то сразу после мытья головы необходимо нанести на волосы пенку для укладки, затем просушить их и напоследок пройтись по поверхности сухим лаком. Тогда, уверяет знаменитость, даже такие тонкие, как у неё локоны, будут смотреться более пышными и тяжёлыми.
Комментаторы оценили совет звезды «Дома-2», поблагодарив её за то, что делится собственными лайфхаками красоты, но часть подписчиков посчитала опубликованный ролик попыткой доказать, что у неё достаточно средств для безбедной жизни и она может позволить себе регулярные походы в салон.