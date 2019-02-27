АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Виктория Боня дала совет по приданию тонким волосам красивого объёма

Бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня дала своим подписчицам полезный совет о том, как придать тонким волосам красивый объём во время укладки. Фолловеры расценили её видео из салона красоты как попытку доказать, что она располагает достаточным количеством средств для безбедной жизни.

Виктория Боня дала совет по приданию тонким волосам красивого объёма


В микроблоге Виктории Бони появился новый видеоролик из салона красоты, где она запечатлела себя во время укладки волос. Модель решила поделиться с фанатами небольшим секретом, благодаря которому у любой девушки получится придать тонким волосам красивый объём.

Если верить словам Виктории Бони, то сразу после мытья головы необходимо нанести на волосы пенку для укладки, затем просушить их и напоследок пройтись по поверхности сухим лаком. Тогда, уверяет знаменитость, даже такие тонкие, как у неё локоны, будут смотреться более пышными и тяжёлыми.

Виктория Боня дала совет по приданию тонким волосам красивого объёма


Комментаторы оценили совет звезды «Дома-2», поблагодарив её за то, что делится собственными лайфхаками красоты, но часть подписчиков посчитала опубликованный ролик попыткой доказать, что у неё достаточно средств для безбедной жизни и она может позволить себе регулярные походы в салон.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве молодой человек во время мытья
В Австралии медсестра заявила об
Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы
Тату Абрамсон заподозрили в
В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три
Каждый 5 автомобиль Volvo приобретен в
Из Steam будет удалена игра «Ходячие
Ученые: Прослушивание музыки оказывает
Виктория Боня дала совет по приданию
В России создали iPhone для женщин
Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою
Московский школьник спас жизнь мужчине
Медики назвали семь признаков
Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова
Дмитрий Тарасов часто балует общую с
В Египте обнаружили настоящую
Анастасия Костенко рискует "заработать"
Анна Седокова показала в Instagram фото
Буддисты собрали робота-бога по имени
Ксения Бородина в Таиланде не вылезает
Андрей Черкасов отказался от фамилии
Супруг Алёны Кравец изменяет ей с
Бен Аффлек удивил своей внешностью
Маша Кохно в шутку заявила, что она
Анастасия Приходько сожалеет об участии
Экран смартфона Samsung Galaxy S10
Валерий Блюменкранц понял, что не может
Операционная система Lite OS от
Мария Кохно запускает собственное шоу
Елена Подкаминская показала снимок с
Просмотреть все новости