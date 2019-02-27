Виктория Боня дала совет по приданию тонким волосам красивого объёма

В микроблоге Виктории Бони появился новый видеоролик из салона красоты, где она запечатлела себя во время укладки волос. Модель решила поделиться с фанатами небольшим секретом, благодаря которому у любой девушки получится придать тонким волосам красивый объём.Если верить словам Виктории Бони, то сразу после мытья головы необходимо нанести на волосы пенку для укладки, затем просушить их и напоследок пройтись по поверхности сухим лаком. Тогда, уверяет знаменитость, даже такие тонкие, как у неё локоны, будут смотреться более пышными и тяжёлыми.Комментаторы оценили совет звезды «Дома-2», поблагодарив её за то, что делится собственными лайфхаками красоты, но часть подписчиков посчитала опубликованный ролик попыткой доказать, что у неё достаточно средств для безбедной жизни и она может позволить себе регулярные походы в салон.