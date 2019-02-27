Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою любовь" копирует Сашу Черно

Поклонники проекта "Дом-2" уже заметили явное сходство между двумя участницами реалити с пышными формами. Во-первых, обе они демонстрируют свою фигуру в эфирах и на фотосессиях. Во-вторых, и Черно, и Лубенцова то и дело наращивают ресницы и отчаянно стараются похудеть. В-третьих, являются авторитетом для своих мужчин.Стоит отметить, что у Юлии Лубенцовой, в отличие от Черно, есть ребенок. Она также открыто признается, что любит поесть, хотя мечтает похудеть и избавиться от лишних килограммов. Многие также заметили, что у проектанток даже прически одинаковые, не говоря уже о манере поведения.