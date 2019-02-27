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Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою любовь" копирует Сашу Черно

Несмотря на все ссоры и скандальное поведение Александры Черно, участнице "Дома-2" удалось добиться феноменальной популярности. На соседнем проекте под названием "Спаси свою любовь" другая девушка по имени Юлия Лубенцова практически копирует поведение звезды реалити.
Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою любовь" копирует Сашу Черно

Поклонники проекта "Дом-2" уже заметили явное сходство между двумя участницами реалити с пышными формами. Во-первых, обе они демонстрируют свою фигуру в эфирах и на фотосессиях. Во-вторых, и Черно, и Лубенцова то и дело наращивают ресницы и отчаянно стараются похудеть. В-третьих, являются авторитетом для своих мужчин.

Стоит отметить, что у Юлии Лубенцовой, в отличие от Черно, есть ребенок. Она также открыто признается, что любит поесть, хотя мечтает похудеть и избавиться от лишних килограммов. Многие также заметили, что у проектанток даже прически одинаковые, не говоря уже о манере поведения.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:41

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