Ученые рассказали о новой гипотезе относительно ускоренного расширения Вселенной





Ранее исследователи придерживались мнения, что во Вселенной очень давно образовалось некое энергетическое поле, способное расталкивать космос в стадии формирования. Со временем космическое пространство продолжило самостоятельное развитие.Согласно новой гипотезе, именно такие энергетические волны способны периодически ускорять расширение Вселенной. Именно это, по мнению ученых, может объяснить расхождения в расчетах. Скорее всего, такое явление происходит не постоянно, а в определенные периоды.Один из космологов Университета Джонса Хопкинса Марк Камионковски уверяет, что был удивлен такому результату и не ожидал подобного исхода. Однако ученый отметил, что такая теория действительно работает.