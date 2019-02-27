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Ученые рассказали о новой гипотезе относительно ускоренного расширения Вселенной

Ученые все еще пытаются понять, почему расчеты касательно расширения Вселенной расходятся с реальными наблюдениями. Они выдвинули новую гипотезу относительно ускоренного увеличения.

Ученые рассказали о новой гипотезе относительно ускоренного расширения Вселенной

Ранее исследователи придерживались мнения, что во Вселенной очень давно образовалось некое энергетическое поле, способное расталкивать космос в стадии формирования. Со временем космическое пространство продолжило самостоятельное развитие.

Согласно новой гипотезе, именно такие энергетические волны способны периодически ускорять расширение Вселенной. Именно это, по мнению ученых, может объяснить расхождения в расчетах. Скорее всего, такое явление происходит не постоянно, а в определенные периоды.

Один из космологов Университета Джонса Хопкинса Марк Камионковски уверяет, что был удивлен такому результату и не ожидал подобного исхода. Однако ученый отметил, что такая теория действительно работает.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 21:09

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