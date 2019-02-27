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Юрист: Жена может шантажировать Марата Башарова

Супруга Марата Башарова может шантажировать актера перед вероятным разводом. По словам юриста Александра Разумовского, жена артиста Елизавета ныне находится в более выгодном положении и может давить на возлюбленного.
Юрист: Жена может шантажировать Марата Башарова

На сегодня достоверно неизвестно, разводятся супруги Башаровы или нет. Актер ныне находится в РФ, тогда как его спутница отправилась на отдых в Таиланд. Правозащитник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Елизавета ныне в выигрыше: она сумела зафиксировать побои, получив таким образом доказательства, что на нее поднимали руку. Это можно считать компроматом на Марата Башарова, поэтому жена может шантажировать супруга и ставить ему условия.

Сам актер привлекает к себе внимание новостью об избиении супруги и уверяет общественность, что между ними все хорошо и разводиться они не планируют. Между тем можно отметить, что предыдущий брак Башарова распался тоже из-за рукоприкладства: изображения избитой супруги Екатерины Архаровой видели на просторах Интернета очень многие пользователи. Если же артист разойдется и с теперешней «дамой сердца», то их общий ребенок может остаться с женой по возможному вердикту суда.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:26

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