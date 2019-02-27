Юрист: Жена может шантажировать Марата Башарова





На сегодня достоверно неизвестно, разводятся супруги Башаровы или нет. Актер ныне находится в РФ, тогда как его спутница отправилась на отдых в Таиланд. Правозащитник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Елизавета ныне в выигрыше: она сумела зафиксировать побои, получив таким образом доказательства, что на нее поднимали руку. Это можно считать компроматом на Марата Башарова, поэтому жена может шантажировать супруга и ставить ему условия.Сам актер привлекает к себе внимание новостью об избиении супруги и уверяет общественность, что между ними все хорошо и разводиться они не планируют. Между тем можно отметить, что предыдущий брак Башарова распался тоже из-за рукоприкладства: изображения избитой супруги Екатерины Архаровой видели на просторах Интернета очень многие пользователи. Если же артист разойдется и с теперешней «дамой сердца», то их общий ребенок может остаться с женой по возможному вердикту суда.