АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.49 USD 65.62
Курс валют на 27.02.2019

Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова призналась, что скоро выходит замуж

Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова долгое время не могла наладить свою жизнь, проектантке явно не везло, ведь она рассталась со своим возлюбленным и потеряла автомобиль, за который все еще выплачивает кредит. Тем не менее, недавно девушка буквально ошарашила поклонников новостью о скорой свадьбе.
Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова призналась, что скоро выходит замуж

После ухода с "Дома-2" с Александром Гобозовым жизнь Ольги Жариковой не складывалась, ведь экс-участники реалити-шоу расстались. После этого девушка попала в аварию, разбив взятый в кредит автомобиль. Затем экс-участнице телестройки пришлось уехать в Питер и начать жизнь заново, однако она не унывала.

Недавно же Ольга Жарикова шокировала поклонников, показав в Instagram снимок заявления в ЗАГС. Многие обрадовались за экс-участницу "Дома-2" и пожелали ей счастья с новым избранником, имя которого, кстати, девушка держит в секрете.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве молодой человек во время мытья
В Австралии медсестра заявила об
Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы
Тату Абрамсон заподозрили в
В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три
Каждый 5 автомобиль Volvo приобретен в
Из Steam будет удалена игра «Ходячие
Ученые: Прослушивание музыки оказывает
Виктория Боня дала совет по приданию
В России создали iPhone для женщин
Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою
Московский школьник спас жизнь мужчине
Медики назвали семь признаков
Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова
Дмитрий Тарасов часто балует общую с
В Египте обнаружили настоящую
Анастасия Костенко рискует "заработать"
Анна Седокова показала в Instagram фото
Буддисты собрали робота-бога по имени
Ксения Бородина в Таиланде не вылезает
Андрей Черкасов отказался от фамилии
Супруг Алёны Кравец изменяет ей с
Бен Аффлек удивил своей внешностью
Маша Кохно в шутку заявила, что она
Анастасия Приходько сожалеет об участии
Экран смартфона Samsung Galaxy S10
Валерий Блюменкранц понял, что не может
Операционная система Lite OS от
Мария Кохно запускает собственное шоу
Елена Подкаминская показала снимок с
Просмотреть все новости