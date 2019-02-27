Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова призналась, что скоро выходит замуж

После ухода с "Дома-2" с Александром Гобозовым жизнь Ольги Жариковой не складывалась, ведь экс-участники реалити-шоу расстались. После этого девушка попала в аварию, разбив взятый в кредит автомобиль. Затем экс-участнице телестройки пришлось уехать в Питер и начать жизнь заново, однако она не унывала.Недавно же Ольга Жарикова шокировала поклонников, показав в Instagram снимок заявления в ЗАГС. Многие обрадовались за экс-участницу "Дома-2" и пожелали ей счастья с новым избранником, имя которого, кстати, девушка держит в секрете.