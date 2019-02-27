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Дмитрий Тарасов часто балует общую с Анастасией Костенко дочь

Дмитрий Тарасов старается как можно чаще баловать общую с Анастасией Костенко дочь. В это же время супруга футболиста считает, что в будущем из него получится довольно строгий отец.

Дмитрий Тарасов часто балует общую с Анастасией Костенко дочь


Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сейчас выглядят счастливыми родителями, для которых рождение полгода назад совместной дочери стало одним из важнейших событий в жизни. Именно поэтому, несмотря на занятость, футболист регулярно старается баловать малышку, посвящая ей и любимой супруге практически всё свободное время.

Дмитрий Тарасов часто балует общую с Анастасией Костенко дочь


Анастасия Костенко, наблюдая за тем, как муж трепетно относиться к 6-месячной Милане, не исключает возможности, что в будущем Дмитрий Тарасов окажется строгим отцом, ведь уже сейчас говорит о жёстком «кастинге» женихов.

Дмитрий Тарасов часто балует общую с Анастасией Костенко дочь


Также супруги не скрывают общего желания родить ещё хотя бы одного ребёнка, и не исключено, что работать над этим они начнут уже в ближайшее время, так как хотят погодок. Дмитрий Тарасов признаётся, что в праздники, когда все родственники собираются в одном доме и вокруг бегают счастливые дети, он не может нарадоваться. Футболист мечтает об огромной семье, но грандиозных планов на этот счёт пока не строит.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:23

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