Дмитрий Тарасов часто балует общую с Анастасией Костенко дочь





Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сейчас выглядят счастливыми родителями, для которых рождение полгода назад совместной дочери стало одним из важнейших событий в жизни. Именно поэтому, несмотря на занятость, футболист регулярно старается баловать малышку, посвящая ей и любимой супруге практически всё свободное время.Анастасия Костенко, наблюдая за тем, как муж трепетно относиться к 6-месячной Милане, не исключает возможности, что в будущем Дмитрий Тарасов окажется строгим отцом, ведь уже сейчас говорит о жёстком «кастинге» женихов.Также супруги не скрывают общего желания родить ещё хотя бы одного ребёнка, и не исключено, что работать над этим они начнут уже в ближайшее время, так как хотят погодок. Дмитрий Тарасов признаётся, что в праздники, когда все родственники собираются в одном доме и вокруг бегают счастливые дети, он не может нарадоваться. Футболист мечтает об огромной семье, но грандиозных планов на этот счёт пока не строит.