Анастасия Костенко рискует "заработать" цистит из-за слишком коротких юбок
Модель Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, рискует "заработать" цистит, считают поклонники. Красотка то и дело позирует на камеру в ультра-коротких юбках и тонких ботфортах, забыв о том, что на дворе еще зима.
Недавно Анастасия Костенко опубликовала на своей странице в Ibstagram новый снимок, где предстала в бежевой ультракороткой юбке и ботфортах вишневого цвета. Модель подметила, сейчас у нее гостит ее отец, которого новоиспеченная мамочка считает лучшим для себя фотографом.
Однако внимание поклонников сразу же пало на наряд Анастасии Костенко. Вероятно, красотка не отправляется в таком виде на длительные прогулки, а передвигается по городу на автомобиле, однако не стоит забывать, что на улице еще зима, посоветовали поклонники.
Недавно Анастасия Костенко опубликовала на своей странице в Ibstagram новый снимок, где предстала в бежевой ультракороткой юбке и ботфортах вишневого цвета. Модель подметила, сейчас у нее гостит ее отец, которого новоиспеченная мамочка считает лучшим для себя фотографом.
Однако внимание поклонников сразу же пало на наряд Анастасии Костенко. Вероятно, красотка не отправляется в таком виде на длительные прогулки, а передвигается по городу на автомобиле, однако не стоит забывать, что на улице еще зима, посоветовали поклонники.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:19