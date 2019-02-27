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Анастасия Костенко рискует "заработать" цистит из-за слишком коротких юбок

Модель Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, рискует "заработать" цистит, считают поклонники. Красотка то и дело позирует на камеру в ультра-коротких юбках и тонких ботфортах, забыв о том, что на дворе еще зима.
Анастасия Костенко рискует "заработать" цистит из-за слишком коротких юбок

Недавно Анастасия Костенко опубликовала на своей странице в Ibstagram новый снимок, где предстала в бежевой ультракороткой юбке и ботфортах вишневого цвета. Модель подметила, сейчас у нее гостит ее отец, которого новоиспеченная мамочка считает лучшим для себя фотографом.

Однако внимание поклонников сразу же пало на наряд Анастасии Костенко. Вероятно, красотка не отправляется в таком виде на длительные прогулки, а передвигается по городу на автомобиле, однако не стоит забывать, что на улице еще зима, посоветовали поклонники.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:19

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