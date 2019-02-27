Анастасия Костенко рискует "заработать" цистит из-за слишком коротких юбок

Недавно Анастасия Костенко опубликовала на своей странице в Ibstagram новый снимок, где предстала в бежевой ультракороткой юбке и ботфортах вишневого цвета. Модель подметила, сейчас у нее гостит ее отец, которого новоиспеченная мамочка считает лучшим для себя фотографом.Однако внимание поклонников сразу же пало на наряд Анастасии Костенко. Вероятно, красотка не отправляется в таком виде на длительные прогулки, а передвигается по городу на автомобиле, однако не стоит забывать, что на улице еще зима, посоветовали поклонники.