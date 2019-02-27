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До сегодняшних дней сохранился отпечаток ладони из киноленты «Титаник»

Отпечаток ладони, оставленный на стекле авто в ленте «Титаник», смог сохраниться до сегодняшних дней. Известным режиссером Джеймсом Кэмероном в Тwitter был выложен снимок любовной сцены популярного кинофильма.

До сегодняшних дней сохранился отпечаток ладони из киноленты «Титаник»


Уже прошло более 20 лет непосредственно после выхода известной нашумевшей картины. При этом скандально известный отпечаток сохранился до наших дней. Стоит отметить, что ладонь, которая оставила след на стекле автотранспорта, принадлежала непосредственно Кэмерону, а не Кейт Уинслет, как многие считали.

После того, как сцена была отснята, режиссер решил закрепить данный отпечаток при помощи специального спрея. Американская кинокартина «Титаник» вышла на большие экраны ещё в 1997 году.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:23

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