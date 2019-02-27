Астрономы обнаружили «анемичную» галактику-одиночку
Астроном Игнасио Мартин-Наварро из Института астрономии Общества Макса Планка вместе с коллегами смог обнаружить "анемичную" ультрадиффузную галактику-одиночку, которая получила название DGSAT I. Ученых удивило минимальное содержание в ней железа по отношению к магнию, ведь данные элементы неотъемлемые части друг друга. Исследования опубликованы в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Ученый смог рассмотреть «анемичную» галактику-одиночку в обсерватории Кека (Гавайи, США), для этого он использовал спектрограф интегрального поля Keck Cosmic Web Imager. Данный вид галактик ученые классифицировали, как ультрадиффузные, относительно недавно (почти 4 года назад). Причиной этому является их блеклость, которая чаще всего была в различных скоплениях, поэтому астрономы принимали их за остатки галактик. А еще в них очень мало звезд, хотя они такие же полноценные, как, например, Млечный Путь. DGSAT I была обнаружена вдали от других объектов в гордом одиночестве, однако исследователей удивило не это, а состав «одиночки».
Как правил в современных галактиках содержится очень много тяжелых металлов, это отличает их от тех, которые образовывались сразу после того, как случился Большой взрыв. Но DGSAT I имеет в себе на редкость мало железа, это может говорить о том, что она могла быть сформирована их облака пыли. Параллельно с этим уровень магния в норме, а он, как известно, формируется после вспышек сверхновых и чаще всего эти два элемента присутствуют в одинаковом количестве. Ученые сделали вывод, что данное открытие сможет приоткрыть завесу в раннюю Вселенную и им удастся выяснить, как и при каких обстоятельствах формировались звезды, рожденные миллиарды лет тому назад.
Ученый смог рассмотреть «анемичную» галактику-одиночку в обсерватории Кека (Гавайи, США), для этого он использовал спектрограф интегрального поля Keck Cosmic Web Imager. Данный вид галактик ученые классифицировали, как ультрадиффузные, относительно недавно (почти 4 года назад). Причиной этому является их блеклость, которая чаще всего была в различных скоплениях, поэтому астрономы принимали их за остатки галактик. А еще в них очень мало звезд, хотя они такие же полноценные, как, например, Млечный Путь. DGSAT I была обнаружена вдали от других объектов в гордом одиночестве, однако исследователей удивило не это, а состав «одиночки».
Как правил в современных галактиках содержится очень много тяжелых металлов, это отличает их от тех, которые образовывались сразу после того, как случился Большой взрыв. Но DGSAT I имеет в себе на редкость мало железа, это может говорить о том, что она могла быть сформирована их облака пыли. Параллельно с этим уровень магния в норме, а он, как известно, формируется после вспышек сверхновых и чаще всего эти два элемента присутствуют в одинаковом количестве. Ученые сделали вывод, что данное открытие сможет приоткрыть завесу в раннюю Вселенную и им удастся выяснить, как и при каких обстоятельствах формировались звезды, рожденные миллиарды лет тому назад.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:51