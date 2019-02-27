Ксения Бородина в Таиланде не вылезает из любимого купальника

Видимо, у Ксении Бородиной, как и у любой девушки, есть особенно любимые вещи. Именно таковой является черный купальник с широкой перемычкой, который телеведущая то и дело демонстрирует на снимках. В нем звезда каталась на слонах, фотографировалась у бассейна и на терасе.Многие отметили, что такой фасон Ксении Бородиной очень идет, к тому же купальник практичен и удобен в использовании. В нем можно и позагорать и использовать его как топ, к примеру, сочетая с шортами, как это сделала телеведущая.