Ксения Бородина в Таиланде не вылезает из любимого купальника
Ксения Бородина вместе с семьей находится в Таиланде, именно там телеведущая решила провести незабываемый отпуск. Звезда "Дома-2" то и дело делится с поклонниками новыми живописными снимками, однако многие подметили, что большинство кадров сделано в одном и том же купальнике.
Видимо, у Ксении Бородиной, как и у любой девушки, есть особенно любимые вещи. Именно таковой является черный купальник с широкой перемычкой, который телеведущая то и дело демонстрирует на снимках. В нем звезда каталась на слонах, фотографировалась у бассейна и на терасе.
Многие отметили, что такой фасон Ксении Бородиной очень идет, к тому же купальник практичен и удобен в использовании. В нем можно и позагорать и использовать его как топ, к примеру, сочетая с шортами, как это сделала телеведущая.
Видимо, у Ксении Бородиной, как и у любой девушки, есть особенно любимые вещи. Именно таковой является черный купальник с широкой перемычкой, который телеведущая то и дело демонстрирует на снимках. В нем звезда каталась на слонах, фотографировалась у бассейна и на терасе.
Многие отметили, что такой фасон Ксении Бородиной очень идет, к тому же купальник практичен и удобен в использовании. В нем можно и позагорать и использовать его как топ, к примеру, сочетая с шортами, как это сделала телеведущая.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:05