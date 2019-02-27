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Ксения Бородина в Таиланде не вылезает из любимого купальника

Ксения Бородина вместе с семьей находится в Таиланде, именно там телеведущая решила провести незабываемый отпуск. Звезда "Дома-2" то и дело делится с поклонниками новыми живописными снимками, однако многие подметили, что большинство кадров сделано в одном и том же купальнике.
Ксения Бородина в Таиланде не вылезает из любимого купальника

Видимо, у Ксении Бородиной, как и у любой девушки, есть особенно любимые вещи. Именно таковой является черный купальник с широкой перемычкой, который телеведущая то и дело демонстрирует на снимках. В нем звезда каталась на слонах, фотографировалась у бассейна и на терасе.

Многие отметили, что такой фасон Ксении Бородиной очень идет, к тому же купальник практичен и удобен в использовании. В нем можно и позагорать и использовать его как топ, к примеру, сочетая с шортами, как это сделала телеведущая.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:05

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