Супруг Алёны Кравец изменяет ей с экс-участницей проекта «Дом-2»

Известная светская львица Алёна Кравец недавно подала на развод с супругом, который, с её слов, изменяет её со своей помощницей. Более детально разобраться в сложившейся ситуации паре помог Дмитрий Шепелев в своей программе «На самом деле». В студии во время обсуждений появилась и новая сожительница Руслана Кравеца, представившаяся Анастасией Кауфман. Девушка заявила пока ещё законной супруге бизнесмена, что не уводила его из семьи, а также попросила не называть её любовницей, так как она ещё и будущая жена мужчины.Говоря о себе, она с удовольствием заявила, что родилась в семье доктора и архитектора, а сейчас ведёт успешный бизнес в сфере продаж. Кроме того, пассия супруга Алёны Кравец приписала себе ещё и учёбу в Лондоне. Неожиданно для всех ведущий поинтересовался у девушки, рассказала ли она своему возлюбленному об участии в проекте «Дом-2», на что Руслан Кравец очень разозлился. Мужчина, как оказалось, не был в курсе прошлого Анастасии, настоящая фамилия которой Кочервей. Он отчитал её за ложь и возможно подпорченную ему репутацию в глазах партнёров по бизнесу, ведь она неоднократно посещала с ним деловые встречи.В конце программы в студии появился адвокат, который рассказал, что девушка, кроме своего участия в «Доме-2», не говорила Руслану Кравецу многих вещей. Родилась она, например, в неблагополучной семье, где отец часто избивал мать. Будучи ребёнком, до 7 лет она совсем не могла ходить, но в юношеском возрасте всё же стала мастером спорта. После услышанного супруг Алёны Кравец заявил, что жениться на девушке никогда не собирался, а всего лишь жил с ней.