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Dr. Web для Linux объявил о совместимости с OC ROSA Enterprise

Представители Dr. Web объявили о получении сертификата совместимости с программным обеспечением с OC ROSA Enterprise. Linux сможет работать на базе этого ПО.

Dr. Web для Linux объявил о совместимости с OC ROSA Enterprise

В результате испытаний и совместного тестирования компаний и разработчика операционных систем был получен соответствующий документ о сертификации. Антивирусная программа была рекомендована как средство защиты для персонального компьютера под руководством OC ROSA Enterprise. Это распространяется для всех версий, пройденных сертификацию.

Была также подтверждена абсолютная совместимость Dr. Web для Linux. Разработчики гарантируют обеспечение надежной защитой личных данных в любом удобном варианте использования программного обеспечения, но только при условии его полной сертификации.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:41

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