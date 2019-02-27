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Андрей Черкасов отказался от фамилии своего отца

Звезда "Дом-2" Андрей Черкасов по отцу носил другую фамилию, но она не устраивала молодого человека, потому он взял девичью матери. Парень пошел на такой шаг ради участия в проекте, однако потом слишком привык к переменам.
Андрей Черкасов отказался от фамилии своего отца

Андрей Черкасов родился в семье офицера, он является продолжателем рода Самодуровских. Так как фамилия семьи была не очень подходящей для проекта "Дом-2", парень решил сменить ее на девичью фамилию матери. Изначально все задумывалось только для шоу, однако молодой человек так привык к новым данным, что со временем такую же фамилию написал и в паспорте.
Андрей Черкасов отказался от фамилии своего отца

Так как после свадьбы жена Андрея Черкасова Кристина Ослина взяла фамилию мужа, скорее всего, и дети будут носить девичью фамилию матери их отца.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 19:03

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