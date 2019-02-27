Андрей Черкасов отказался от фамилии своего отца





Андрей Черкасов родился в семье офицера, он является продолжателем рода Самодуровских. Так как фамилия семьи была не очень подходящей для проекта "Дом-2", парень решил сменить ее на девичью фамилию матери. Изначально все задумывалось только для шоу, однако молодой человек так привык к новым данным, что со временем такую же фамилию написал и в паспорте.Так как после свадьбы жена Андрея Черкасова Кристина Ослина взяла фамилию мужа, скорее всего, и дети будут носить девичью фамилию матери их отца.