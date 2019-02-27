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Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что купит только складной iPhone

В недавнем интервью авторитетному изданию Bloomberg, Стив Возняк признался, что хотел бы стать владельцем складного iPhone. На вопрос о гибких девайсах Samsung и Huawei один из основателей Apple отметил: его беспокоит преуспевание в данной нише других производителей, а не родной корпорации.
Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что купит только складной iPhone

Не секрет, что «яблочная» компания длительное время лидировала в области Touch ID, Face ID и обычной оплаты с помощью девайсов. Тем не менее, первых позиций в сфере складных смартфонов Apple пока не достигла, и это волнует Возняка, ведь он был бы не против приобрести подобный гаджет.

Впрочем, у компании есть свои планы на этот счёт, так как недавно они запатентовали несколько наработок гибких дисплеев, но информации о разработке складного iPhone пока не предоставлено.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:01

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