Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что купит только складной iPhone
В недавнем интервью авторитетному изданию Bloomberg, Стив Возняк признался, что хотел бы стать владельцем складного iPhone. На вопрос о гибких девайсах Samsung и Huawei один из основателей Apple отметил: его беспокоит преуспевание в данной нише других производителей, а не родной корпорации.
Не секрет, что «яблочная» компания длительное время лидировала в области Touch ID, Face ID и обычной оплаты с помощью девайсов. Тем не менее, первых позиций в сфере складных смартфонов Apple пока не достигла, и это волнует Возняка, ведь он был бы не против приобрести подобный гаджет.
Впрочем, у компании есть свои планы на этот счёт, так как недавно они запатентовали несколько наработок гибких дисплеев, но информации о разработке складного iPhone пока не предоставлено.
Не секрет, что «яблочная» компания длительное время лидировала в области Touch ID, Face ID и обычной оплаты с помощью девайсов. Тем не менее, первых позиций в сфере складных смартфонов Apple пока не достигла, и это волнует Возняка, ведь он был бы не против приобрести подобный гаджет.
Впрочем, у компании есть свои планы на этот счёт, так как недавно они запатентовали несколько наработок гибких дисплеев, но информации о разработке складного iPhone пока не предоставлено.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:01