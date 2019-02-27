Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что купит только складной iPhone





Не секрет, что «яблочная» компания длительное время лидировала в области Touch ID, Face ID и обычной оплаты с помощью девайсов. Тем не менее, первых позиций в сфере складных смартфонов Apple пока не достигла, и это волнует Возняка, ведь он был бы не против приобрести подобный гаджет.Впрочем, у компании есть свои планы на этот счёт, так как недавно они запатентовали несколько наработок гибких дисплеев, но информации о разработке складного iPhone пока не предоставлено.