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В Австралии медсестра заявила об отравлении силиконовой грудью

Медсестра ветеринарной клиники из Брибсена (Австралия) Шей Макдауэлл заявила в интервью, что из-за отравления силиконовой грудью ей пришлось удалить имплантанты. Первые проблемы появились через три года после увеличения бюста, сообщается в Daily Mail.

В Австралии медсестра заявила об отравлении силиконовой грудью

Австралийка решилась на пластическую операцию в 18 лет. Она хотела увеличить грудь с размера C до E, однако не предполагала, что маммопластика будет иметь негативные последствия. 25-летняя Макдауэлл призналась журналистам: она постоянно ощущала хроническую усталость, боль в суставах. Медсестра жаловалась на повышенную тревожность, мигрень, маститы. Негативные изменения наблюдались и внешне: кожа девушки приобрела желтый оттенок, а на лице появились акне.

Ситуация усугубилась после того, как Шей Макдауэлл родила второго ребенка, из-за ухудшения здоровья пришлось бросить даже грудное вскармливание. Медики не могли назвать конкретных причин «отравления». Австралийка изучила описание симптомов в Сети и выяснила: всему виной имплантанты. Она смогла отыскать женщин, страдающих от подобной «патологии».

В феврале медсестра решилась на удаление искусственной груди и теперь с ее здоровьем все в порядке. Медицинские специалисты не могут назвать «отравление силиконовой грудью» заболеванием, так как этот вопрос еще недостаточно изучен.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:33

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