В Австралии медсестра заявила об отравлении силиконовой грудью





Австралийка решилась на пластическую операцию в 18 лет. Она хотела увеличить грудь с размера C до E, однако не предполагала, что маммопластика будет иметь негативные последствия. 25-летняя Макдауэлл призналась журналистам: она постоянно ощущала хроническую усталость, боль в суставах. Медсестра жаловалась на повышенную тревожность, мигрень, маститы. Негативные изменения наблюдались и внешне: кожа девушки приобрела желтый оттенок, а на лице появились акне.Ситуация усугубилась после того, как Шей Макдауэлл родила второго ребенка, из-за ухудшения здоровья пришлось бросить даже грудное вскармливание. Медики не могли назвать конкретных причин «отравления». Австралийка изучила описание симптомов в Сети и выяснила: всему виной имплантанты. Она смогла отыскать женщин, страдающих от подобной «патологии».В феврале медсестра решилась на удаление искусственной груди и теперь с ее здоровьем все в порядке. Медицинские специалисты не могут назвать «отравление силиконовой грудью» заболеванием, так как этот вопрос еще недостаточно изучен.