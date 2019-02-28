«ВКонтакте» выпустит приложение для видеозвонков VK Messenger
Администраторы «ВКонтакте» сообщили об окончании бета-теста опции видеозвонков в мобильной программе VK Messenger. Помимо того, соцсеть выпустила официальную версию приложения.
Программисты компании внедрили в приложение новые функции, в том числе обмен сообщениями во время видеосвязи, режим ожидания во время звонка на второй линии и показ рабочего стола для собеседника. Также в процессе бета-тестирования удалось повысить качество видеозвонков и голосовых сообщений в VK Messenger. Этому поспособствовала технология ICE, прокладывающая оптимальные маршруты для звонков и снижающая срок задержек. Звонки в пределах «ВКонтакте» защищаются сквозным шифрованием. По словам разработчиков, установить мессенджер пользователи могут на гаджеты с операционными программами Linux, macOS и Windows.
Ранее стало известно о возможности через «ВКонтакте» приобрести любой товар с AliExpress. Для этого потенциальному покупателю необходимо воспользоваться программой VK Apps, зайти в магазин, сделать заказ и оплатить его при помощи разных онлайн-кошельков, стандартных пластиковых карт или иными доступными способами.
Программисты компании внедрили в приложение новые функции, в том числе обмен сообщениями во время видеосвязи, режим ожидания во время звонка на второй линии и показ рабочего стола для собеседника. Также в процессе бета-тестирования удалось повысить качество видеозвонков и голосовых сообщений в VK Messenger. Этому поспособствовала технология ICE, прокладывающая оптимальные маршруты для звонков и снижающая срок задержек. Звонки в пределах «ВКонтакте» защищаются сквозным шифрованием. По словам разработчиков, установить мессенджер пользователи могут на гаджеты с операционными программами Linux, macOS и Windows.
Ранее стало известно о возможности через «ВКонтакте» приобрести любой товар с AliExpress. Для этого потенциальному покупателю необходимо воспользоваться программой VK Apps, зайти в магазин, сделать заказ и оплатить его при помощи разных онлайн-кошельков, стандартных пластиковых карт или иными доступными способами.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 01:00