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Маша Кохно в шутку заявила, что она беременна от Ильи Яббарова

Дружба Маши Кохно и Ильи Яббарова долгое время не давала покоя поклонникам участников проекта "Дом-2". Многие считали их настоящей парой и даже думали, что звезда реалити беременна от саратовского шансонье. Чтобы раз и навсегда закрыть тему, Маша Кохно в шутку заявила, что находится уже на четвертом месяце.
Маша Кохно в шутку заявила, что она беременна от Ильи Яббарова

Илья Яббаров давно получил шуточное прозвище отца года, так как у участника "Дома-2" уже есть несколько детей. Так как долгое время проектант дружил с Марией Кохно, многие не могли понять, какие именно отношения связывают участников реалити - то ли они просто друзья, то ли влюблены друг в друга.

Союз Яббарова и Кохно быстро распался, при чем никто их участников не объяснил причины такого исхода событий, что натолкнуло фанатов на мысли, что Мария Кохно может быть или была беременна от бывшего избранника.

Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "и", Мария Кохно опубликовала в своем блоге в Instagram ролик, посвященный вопросам об Илье Яббарове и их отношениям. По словам звезды "Дома-2", она настолько устала отвечать всем, что решила заявить, она находится на четвертом месяце беременности, а отцом является Илья Яббаров.

Поклонники тут же принялись писать комментарии к публикации Марии Кохно. Многие отметили, что с таким размахом скоро половина девушек России будут ходить беременными от саратовского шансонье.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:51

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