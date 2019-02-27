Маша Кохно в шутку заявила, что она беременна от Ильи Яббарова

Илья Яббаров давно получил шуточное прозвище отца года, так как у участника "Дома-2" уже есть несколько детей. Так как долгое время проектант дружил с Марией Кохно, многие не могли понять, какие именно отношения связывают участников реалити - то ли они просто друзья, то ли влюблены друг в друга.Союз Яббарова и Кохно быстро распался, при чем никто их участников не объяснил причины такого исхода событий, что натолкнуло фанатов на мысли, что Мария Кохно может быть или была беременна от бывшего избранника.Чтобы раз и навсегда расставить все точки над "и", Мария Кохно опубликовала в своем блоге в Instagram ролик, посвященный вопросам об Илье Яббарове и их отношениям. По словам звезды "Дома-2", она настолько устала отвечать всем, что решила заявить, она находится на четвертом месяце беременности, а отцом является Илья Яббаров.Поклонники тут же принялись писать комментарии к публикации Марии Кохно. Многие отметили, что с таким размахом скоро половина девушек России будут ходить беременными от саратовского шансонье.