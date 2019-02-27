Каждый 5 автомобиль Volvo приобретен в кредит
По данным шведского производителя автомобилей Volvo, в 2018 году каждая 5 машина была оформлена в кредит, а это почти на 21% больше, чем в 2017. Также они отметили прирост продаж в сравнении с позапрошлым годом почти на 11%.
Общее количество проданных автомобилей составило 7772 тысячи, чуть более 1,5 тысяч приобретено по кредитному договору. Самыми популярными марками среди кредитующихся оказались XC40, XC60 и XC90. Также представители компании смогли отследить реализацию своих машин б/у, их количество оказалось чуть более 2,8 тысяч штук. Из этого количества 5% будущих владельцев приобрели авто в кредит, а это примерно 105 транспортных средств с пробегом.
Руководство компании создало специальную программу под названием Volvo Car Кредит, с помощью нее сотрудники таких банков, как ВТБ и ЮниКредит Банк, могут кредитовать людей, желающих приобрести автомобиль Volvo на очень выгодных условиях.
Общее количество проданных автомобилей составило 7772 тысячи, чуть более 1,5 тысяч приобретено по кредитному договору. Самыми популярными марками среди кредитующихся оказались XC40, XC60 и XC90. Также представители компании смогли отследить реализацию своих машин б/у, их количество оказалось чуть более 2,8 тысяч штук. Из этого количества 5% будущих владельцев приобрели авто в кредит, а это примерно 105 транспортных средств с пробегом.
Руководство компании создало специальную программу под названием Volvo Car Кредит, с помощью нее сотрудники таких банков, как ВТБ и ЮниКредит Банк, могут кредитовать людей, желающих приобрести автомобиль Volvo на очень выгодных условиях.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:08