Каждый 5 автомобиль Volvo приобретен в кредит





Общее количество проданных автомобилей составило 7772 тысячи, чуть более 1,5 тысяч приобретено по кредитному договору. Самыми популярными марками среди кредитующихся оказались XC40, XC60 и XC90. Также представители компании смогли отследить реализацию своих машин б/у, их количество оказалось чуть более 2,8 тысяч штук. Из этого количества 5% будущих владельцев приобрели авто в кредит, а это примерно 105 транспортных средств с пробегом.Руководство компании создало специальную программу под названием Volvo Car Кредит, с помощью нее сотрудники таких банков, как ВТБ и ЮниКредит Банк, могут кредитовать людей, желающих приобрести автомобиль Volvo на очень выгодных условиях.