Офтальмологи рассказали, как сохранить хорошее зрение в зрелом возрасте





Солнцезащитные очки пригодны не только для морского отдыха, они играют важную роль в защите глаз от ультрафиолетовых лучей, которые провоцируют возникновение серьезного заболевания зрения - макулярной дегенерации.Для снижения риска появления этого недуга офтальмологи советуют носить широкополярные шляпы: они защищают как глаза, так и кожу от воздействия опасных лучей. Также врачи просят пациентов отказаться от употребления сигарет, так как курение приводит к получению организмом новой порции ультрафиолета.Антиоксиданты позитивно влияют на общее здоровье человека, поэтому медики предлагают есть больше листовых овощей, в которых содержится вещество лютеин, имеющий большое значение пигмент желтого пятна. Не стоит сбрасывать со счетов физкультуру. Это позволяет держать уровень кровяного давления и снижать риск появления дегенерации желтого пятна.