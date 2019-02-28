АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уникальная методика лечения облысения разработана в Великобритании
EUR 74.82 USD 65.76
Курс валют на 28.02.2019

Офтальмологи рассказали, как сохранить хорошее зрение в зрелом возрасте

Ухудшение остроты зрения является не только возрастным процессом, его можно замедлить. Для этого стоит выполнять рекомендации офтальмологов, к примеру, есть полезную пищу и носить солнцезащитные очки.
Офтальмологи рассказали, как сохранить хорошее зрение в зрелом возрасте

Солнцезащитные очки пригодны не только для морского отдыха, они играют важную роль в защите глаз от ультрафиолетовых лучей, которые провоцируют возникновение серьезного заболевания зрения - макулярной дегенерации.

Для снижения риска появления этого недуга офтальмологи советуют носить широкополярные шляпы: они защищают как глаза, так и кожу от воздействия опасных лучей. Также врачи просят пациентов отказаться от употребления сигарет, так как курение приводит к получению организмом новой порции ультрафиолета.

Антиоксиданты позитивно влияют на общее здоровье человека, поэтому медики предлагают есть больше листовых овощей, в которых содержится вещество лютеин, имеющий большое значение пигмент желтого пятна. Не стоит сбрасывать со счетов физкультуру. Это позволяет держать уровень кровяного давления и снижать риск появления дегенерации желтого пятна.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Офтальмологи рассказали, как сохранить
«ВКонтакте» выпустит приложение для
В Apple разработали инновационный
До сегодняшних дней сохранился
Российский Vogue оскорбил Наталью
В Подмосковье состоялись испытания
Ученые: Геомагнитная буря ожидается в
Сооснователь Apple Стив Возняк заявил,
Юрист: Жена может шантажировать Марата
Ученые рассказали о новой гипотезе
Саша Черно и Иосиф Оганесян отказались
Язиля Набиуллина заявила о разводе с
Астрономы обнаружили «анемичную»
Dr. Web для Linux объявил о
В Москве молодой человек во время мытья
В Австралии медсестра заявила об
Благодаря проекту «Дом-2» Роман Капаклы
Тату Абрамсон заподозрили в
В ДТП на дороге Москва-Уфа погибли три
Каждый 5 автомобиль Volvo приобретен в
Из Steam будет удалена игра «Ходячие
Ученые: Прослушивание музыки оказывает
Виктория Боня дала совет по приданию
В России создали iPhone для женщин
Юлия Лубенцова на проекте "Спаси свою
Московский школьник спас жизнь мужчине
Медики назвали семь признаков
Экс-участница "Дома-2" Ольга Жарикова
Дмитрий Тарасов часто балует общую с
В Египте обнаружили настоящую
Просмотреть все новости