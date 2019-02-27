Валерий Блюменкранц понял, что не может жить без Ирины Пинчук
Валерий Блюменкранц в очередной раз рассказал поклонникам в Instagram о своих чувствах к бывшей возлюбленной Ирине Пинчук. По словам учатсника реалити-шоу "Дом-2", сейчас он буквально не может жить без своей избранницы.
Недавно Валерий Блюменкранц не выдержал и расплакался прямо на Лобном месте, где его успокоила телеведущая Ольга Бузова. На этом дело не закончилось, и участник "Дома-2" поспешил рассказать о своих чувствах поклонникам в Instagram. По словам Блюменкранца, он буквально не может дышать и жить без Ирины Пинчук, хотя понял это слишком поздно.
Блюменкранц даже попросил отправить его на "Остров любви", где надеется забыть несчастные отношения с девушкой, которая хотела стать его женой. Участник "Дома-2" считает, что в этом ему помогут природа, занятия спортом, живописные пейзажи и легкое общение с девушками.
Однако поклонники не спешат верить в переживания Валерия Бюменкранца, большинство считает, что это все хорошо продуманный пиар, а после возвращения Ирины Пинчук из Доминиканы в Периметр, их отношения снова наладятся и все станет как прежде.
Недавно Валерий Блюменкранц не выдержал и расплакался прямо на Лобном месте, где его успокоила телеведущая Ольга Бузова. На этом дело не закончилось, и участник "Дома-2" поспешил рассказать о своих чувствах поклонникам в Instagram. По словам Блюменкранца, он буквально не может дышать и жить без Ирины Пинчук, хотя понял это слишком поздно.
Блюменкранц даже попросил отправить его на "Остров любви", где надеется забыть несчастные отношения с девушкой, которая хотела стать его женой. Участник "Дома-2" считает, что в этом ему помогут природа, занятия спортом, живописные пейзажи и легкое общение с девушками.
Однако поклонники не спешат верить в переживания Валерия Бюменкранца, большинство считает, что это все хорошо продуманный пиар, а после возвращения Ирины Пинчук из Доминиканы в Периметр, их отношения снова наладятся и все станет как прежде.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:38