Валерий Блюменкранц понял, что не может жить без Ирины Пинчук

Недавно Валерий Блюменкранц не выдержал и расплакался прямо на Лобном месте, где его успокоила телеведущая Ольга Бузова. На этом дело не закончилось, и участник "Дома-2" поспешил рассказать о своих чувствах поклонникам в Instagram. По словам Блюменкранца, он буквально не может дышать и жить без Ирины Пинчук, хотя понял это слишком поздно.Блюменкранц даже попросил отправить его на "Остров любви", где надеется забыть несчастные отношения с девушкой, которая хотела стать его женой. Участник "Дома-2" считает, что в этом ему помогут природа, занятия спортом, живописные пейзажи и легкое общение с девушками.Однако поклонники не спешат верить в переживания Валерия Бюменкранца, большинство считает, что это все хорошо продуманный пиар, а после возвращения Ирины Пинчук из Доминиканы в Периметр, их отношения снова наладятся и все станет как прежде.