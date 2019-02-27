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Из Steam будет удалена игра «Ходячие мертвецы»

Из Steam планируют удалить «Ходячих мертвецов». Фирма Skybound Entertainment, которая владеет правами на шутер Overkill's The Walking Dead, решила расторгнуть контракт с потенциальными издателями игры, отказавшись выпускать контент.

Из Steam будет удалена игра «Ходячие мертвецы»


OTWD анонсировали в 2014 году, но в магазины игрушка попала только осенью прошлого года. При этом релиз получился неудачным. Многие пользователи выражают недовольство в Steam, отмечая, что цена на игру является высокой. Ими указывается плохое исполнение и скудный контент. Представители Skybound Entertainment заявили, что данный проект провальный, а также заявила касательно расторжения контракта с фирмой Starbreeze. При этом отмечается, что OTWD не соответствует требуемым стандартам.



Представителем Starbreeze отмечается, что данный шутер уже скоро удалят из Steam. Разработку версий игры на консоли отменили, хотя авторами недавно было замечено, что релиз был отложен. Между тем представители компании ведут переговоры с компанией Skybound, пытаясь отыскать способ выпуска 2 сезона, за который покупателями Deluxe-издания были уже заплачены деньги.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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