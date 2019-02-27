Ученые: Прослушивание музыки оказывает негативное влияние на творчество
Ученые из университета Центрального Ланкашира провели исследования влияния музыки на творческую деятельность. Выяснилось, что она может оказывать негативное влияние на работоспособность.
Профессорами был проведен эксперимент, в котором приняли участие добровольцы. Участникам показывали по три слова, которые нужно было объединить одним общим. При этом на каждом этапе на фоне звучала разная музыка: иностранная, на родном языке и инструментальная.
Когда участники слышали узнаваемый текст в песне, их работоспособность значительно снижалась. Они не могли сконцентрироваться на задании.
Такие результаты, по мнению ученых, могут считаться опровержением мнения, что музыка усиливает творческую деятельность. Это может указывать, в первую очередь, на способность звука нарушать вербальную память человека.
Профессорами был проведен эксперимент, в котором приняли участие добровольцы. Участникам показывали по три слова, которые нужно было объединить одним общим. При этом на каждом этапе на фоне звучала разная музыка: иностранная, на родном языке и инструментальная.
Когда участники слышали узнаваемый текст в песне, их работоспособность значительно снижалась. Они не могли сконцентрироваться на задании.
Такие результаты, по мнению ученых, могут считаться опровержением мнения, что музыка усиливает творческую деятельность. Это может указывать, в первую очередь, на способность звука нарушать вербальную память человека.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:50