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Ученые: Прослушивание музыки оказывает негативное влияние на творчество

Ученые из университета Центрального Ланкашира провели исследования влияния музыки на творческую деятельность. Выяснилось, что она может оказывать негативное влияние на работоспособность.

Ученые: Прослушивание музыки оказывает негативное влияние на творчество

Профессорами был проведен эксперимент, в котором приняли участие добровольцы. Участникам показывали по три слова, которые нужно было объединить одним общим. При этом на каждом этапе на фоне звучала разная музыка: иностранная, на родном языке и инструментальная.
Когда участники слышали узнаваемый текст в песне, их работоспособность значительно снижалась. Они не могли сконцентрироваться на задании.

Такие результаты, по мнению ученых, могут считаться опровержением мнения, что музыка усиливает творческую деятельность. Это может указывать, в первую очередь, на способность звука нарушать вербальную память человека.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 19:50

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