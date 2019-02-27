Ученые: Прослушивание музыки оказывает негативное влияние на творчество





Профессорами был проведен эксперимент, в котором приняли участие добровольцы. Участникам показывали по три слова, которые нужно было объединить одним общим. При этом на каждом этапе на фоне звучала разная музыка: иностранная, на родном языке и инструментальная.Когда участники слышали узнаваемый текст в песне, их работоспособность значительно снижалась. Они не могли сконцентрироваться на задании.Такие результаты, по мнению ученых, могут считаться опровержением мнения, что музыка усиливает творческую деятельность. Это может указывать, в первую очередь, на способность звука нарушать вербальную память человека.