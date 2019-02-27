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Мария Кохно запускает собственное шоу на YouTube

Экс-участница телестройки "Дом-2" Мария Кохно анонсировала новое собственное шоу, которое звезда запустит на канале в YouTube. Подробностями девушка делиться не спешит, известно только, что ведущими программы будут сама Кохно и ее мама, а гостями - бывшие участники реалити-шоу.
Мария Кохно запускает собственное шоу на YouTube

Первой в гости к звезде шоу "Дом-2" Марии Кохно придет экс-участница проекта Мэри Кулешова. Также среди первых собеседников оказался Андрей Денисов и его мама. Рассказывать гости будут обо всем, что интересно зрителям - своей жизни, проекте "Дом-2", бывших и нынешних отношениях.

В конце программы Андрей Денисов и его мама подарят подарок одному из поклонников, тому, кто задаст гостю самый интересный вопрос во время эфира.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:25

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