Мария Кохно запускает собственное шоу на YouTube

Первой в гости к звезде шоу "Дом-2" Марии Кохно придет экс-участница проекта Мэри Кулешова. Также среди первых собеседников оказался Андрей Денисов и его мама. Рассказывать гости будут обо всем, что интересно зрителям - своей жизни, проекте "Дом-2", бывших и нынешних отношениях.В конце программы Андрей Денисов и его мама подарят подарок одному из поклонников, тому, кто задаст гостю самый интересный вопрос во время эфира.